劉力穎在韓遭打「施暴者被查是2x歲中國人」　怒提2疑點：正要去警察局

YouTuber劉力穎最近在韓國因拒絕陌生男子搭訕而被打，並痛批當地警察很爛，照片曝光後立刻掀起討論及關注，駐韓國代表處16日表示已經與韓國警方聯繫，請韓國警方依法辦理，也會提供劉小姐必要的協助。而今（17日）有韓媒報導，韓警表示加害人其實是20幾歲的中國人。

▲劉力穎在韓遭施暴。（圖／翻攝自YouTube／LIYING LIU 劉力穎）



據《首爾新聞》、《edaily》和《韓聯社》等韓媒報導，施暴者並非韓國男性，而是20幾歲的中國男性，警方有將施暴者帶回派出所接受調查，目前是立案前調查階段，將持續釐清案情與犯案動機。

劉力穎本人則在新聞報導後，隨即發文表示：「我真的很生氣，我現在正要去警察局的路上，駐韓國代表處的聯絡人和我說他們聯絡到當天事發的警察，警察說我自己不入案也沒有回去做筆錄？重點是那個警察他叫我回家休息，連cctv都沒有調，直接叫我不要哭回家休息，然後有人說對方是中國人？痾……如果是中國人他們是韓文講的非常好完全沒有口音的中國人，而且還有韓國身分證，我看到的是這樣，如果到時候查出來真的是中國人，我會為我所有的發言道歉，但依我一直跟他吵的過程他就不是中國人，如果是中國人為什麼我們要用韓文吵架？他不可能聽不出來我是外國人堅持要用不是他的母語跟我吵架吧……總之我再去警察局的路上，能公開的我都會公開，能說的我都會說。」

▲劉力穎正在前往警局路上。（圖／翻攝自Threads／liying0731）