ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《赴山海》穿幫畫面瘋傳！
LINE「13款免費貼圖」限時下載
全恩菲揭工作困境：為什麼這麼艱難？
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小鬼 KID 亞亞 陳漢典 Lulu 蔡尚樺 劉力穎 吳姍儒

劉亮佐拍《一一》水球戲傷到脊椎！　連拍33次埋下隱疾「伴我二十多年」

記者蕭采薇／台北報導

國際名導楊德昌生前最後一部電影、經典鉅作《一一》，透過一個中產家庭的日常視角，深刻描繪台灣90年代的社會變遷與人生百態。4K數位修復版將重返大銀幕，昔日參與演出的劉亮佐、宋少卿、范瑞君與林孟瑾一同重溫經典，眾人感動直呼：「很開心能再度看見20多年前的自己！」

▲《一一》重映，昔日參演的宋少卿、林孟瑾、范瑞君、劉亮佐受邀出席。（圖／甲上提供）

▲劉亮佐曝當年拍《一一》留下身體隱疾。（圖／甲上提供）

在《一一》中飾演吳念真公司金主的財務經理，宋少卿回憶當年參演電影時年僅30出頭，並未完全理解電影的寓意。直到25年後重溫《一一》感觸良多：「人生就是這麼平凡，卻充滿突如其來的無奈與荒謬。」他更深刻體悟：「唯有掌握自己的節奏，才能決定生活是悲劇還是喜劇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在《一一》中飾演小男孩「洋洋」就讀小學主任的劉亮佐，直言《一一》對他而言是一部極為重要的經典作品：「每次看這部片，都會讓我重新找回對電影與表演的信仰。」他也希望有更多人能到戲院感受楊德昌導演的嘔心瀝血之作。

▲《一一》重映，昔日參演的宋少卿、林孟瑾、范瑞君、劉亮佐受邀出席。（圖／甲上提供）

▲《一一》是國際名導楊德昌生前最後一部電影。（圖／甲上提供）

劉亮佐也透露當年拍攝砸水球橋段，因一口氣拍了33個take，脊椎、頸部下面幾節疼痛難耐，對表演要求極高的他卻仍咬牙完成演出，後來才知道有受傷，直到一年多後才接受治療並逐漸康復：「身上的舊傷成為我與《一一》之間的深刻連結，陪伴了我二十多年。」

▲《一一》重映，昔日參演的宋少卿、林孟瑾、范瑞君、劉亮佐受邀出席。（圖／甲上提供）

▲《一一》為迎接25周年，4K數位修復版將重返大銀幕放映。（圖／甲上提供）

金鐘獎得主范瑞君回憶，當時只是與一群同學去湊熱鬧，沒想到竟有緣為《一一》其中一個角色獻聲，她笑稱：「這就要請大家去看電影，看看能不能聽出是哪一個囉！」多年後再重看《一一》，范瑞君感動表示，每一次觀看都有不同感受：「面對死亡、中年的迷惘、婚姻的疲憊、人生的逃避、對青春的釋然，以及青春期情竇初開的探索、激情、陣痛、童稚的世界觀。」

▲《一一》重映，昔日參演的宋少卿、林孟瑾、范瑞君、劉亮佐受邀出席。（圖／甲上提供）

▲范瑞君回憶，當時只是與一群同學去湊熱鬧，沒想到竟有緣為《一一》獻聲。（圖／甲上提供）

范瑞君深刻體會到這是楊德昌眼中的台北，讓她感動直呼：「希望有一天，我也能用某種形式，記錄下我眼中的台北。」飾演主角鄰居少女「蔣莉莉」的林孟瑾則表示，《一一》乘載了她的青春回憶：「再次看見20歲出頭的自己，即使已過了20多年，這部電影依舊深深觸動我、感動我。」《一一》25周年4K修復版將於9月19日在台上映，更多限量特典資訊，請洽甲上娛樂官方社群。

▲《一一》重映，昔日參演的宋少卿、林孟瑾、范瑞君、劉亮佐受邀出席。（圖／甲上提供）

▲林孟瑾當年在《一一》演出主角鄰居少女「蔣莉莉」。（圖／甲上提供）

▲《一一》重映，昔日參演的宋少卿、林孟瑾、范瑞君、劉亮佐受邀出席。（圖／甲上提供）

▲飾演主角鄰居少女「蔣莉莉」的林孟瑾，表示《一一》乘載她的青春回憶。（圖／甲上提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

一一劉亮佐宋少卿范瑞君林孟瑾

推薦閱讀

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

3小時前

奧斯卡電影巨星勞勃瑞福過世！　最後露臉《復仇者聯盟》成絕響

奧斯卡電影巨星勞勃瑞福過世！　最後露臉《復仇者聯盟》成絕響

4小時前

林吟蔚靠AI圖重逢安迪　曬父女摟肩照：一定會再遇見

林吟蔚靠AI圖重逢安迪　曬父女摟肩照：一定會再遇見

1小時前

鄭中基狂操6個月！爆食吃胖13.5kg　「胸圍爆增到48吋」崩潰喊：鐵塊拉不動

鄭中基狂操6個月！爆食吃胖13.5kg　「胸圍爆增到48吋」崩潰喊：鐵塊拉不動

1小時前

全恩菲駁換三次公司！　痛揭工作困境：為什麼路變這麼艱難？

全恩菲駁換三次公司！　痛揭工作困境：為什麼路變這麼艱難？

2小時前

「台灣第一女優」自爆實戰3韓男！　打臉亞洲最小羞曝尺寸：超愛

「台灣第一女優」自爆實戰3韓男！　打臉亞洲最小羞曝尺寸：超愛

8小時前

趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

7小時前

掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

15小時前

樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

6小時前

湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼：到底是什麼意思？

湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼：到底是什麼意思？

3小時前

張棋惠脫了！　香豔比基尼照辣爆...出道25年曝「超狂喜訊」

張棋惠脫了！　香豔比基尼照辣爆...出道25年曝「超狂喜訊」

11小時前

Lulu叫陳漢典小名超甜！「敲碗已久願望成真」PO婚紗圖：看造化了

Lulu叫陳漢典小名超甜！「敲碗已久願望成真」PO婚紗圖：看造化了

10小時前

熱門影音

周杰倫幫媽慶生

周杰倫幫媽慶生
婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
蔡依林被當面評「很難訪」　記者笑：每次都要先演練

蔡依林被當面評「很難訪」　記者笑：每次都要先演練
阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
張曼玉搭火車「延誤兩小時」　笑喊：遇到難題時，先吃飽！

張曼玉搭火車「延誤兩小時」　笑喊：遇到難題時，先吃飽！
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

楊謹華.柯佳嬿3度對決爭視后　女主角獎「槓龜5次VS.得獎率100%」

楊謹華.柯佳嬿3度對決爭視后　女主角獎「槓龜5次VS.得獎率100%」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

這能免費聽的嗎！王識賢熱唱「賺到了」　阿Ben也想加入北館？〈原來愛〉你聽過嗎

這能免費聽的嗎！王識賢熱唱「賺到了」　阿Ben也想加入北館？〈原來愛〉你聽過嗎

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

看更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前20

邵雨薇、王柏傑《動物園》犀牛糞池生情愫　台灣首部動物園職人劇登雄影

1小時前20

鄭中基狂操6個月！爆食吃胖13.5kg　「胸圍爆增到48吋」崩潰喊：鐵塊拉不動

1小時前30

劉亮佐拍《一一》水球戲傷到脊椎！　連拍33次埋下隱疾「伴我二十多年」

1小時前41

林吟蔚靠AI圖重逢安迪　曬父女摟肩照：一定會再遇見

1小時前20

戴夫法蘭科拍《永遠在一起》噁到乾嘔　導演自爆「變態」效法台灣神片《咒》

2小時前30

小鬼逝世5周年…麻衣曝當年收噩耗過程　排隊結帳崩潰：以為惡作劇

2小時前64

全恩菲駁換三次公司！　痛揭工作困境：為什麼路變這麼艱難？

3小時前30

《赴山海》穿幫畫面瘋傳！成毅手拿劇本穿洞洞鞋　本尊親上火線回應

3小時前30

不只陳淑芳！獲金鐘特別貢獻獎的還有他　幕後工作70年「超狂經歷曝光」

3小時前51

湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼：到底是什麼意思？

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因
    3小時前2417
  2. 奧斯卡巨星勞勃瑞福過世！最後露臉《復仇者聯盟》成絕響
    4小時前3010
  3. 林吟蔚靠AI圖重逢安迪　曬父女摟肩照
    1小時前81
  4. 鄭中基操肌！胸圍爆增到48吋
    1小時前4
  5. 全恩菲駁換三次公司！　痛揭工作困境
    2小時前82
  6. 「台灣第一女優」自爆實戰3韓男！　打臉亞洲最小羞曝尺寸
    8小時前2423
  7. 趙小僑認了跟劉亮佐「分房睡」原因曝光！
    7小時前21
  8. GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選
    15小時前181
  9. 樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」！
    6小時前2018
  10. 湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼
    3小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合