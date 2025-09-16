劉亮佐拍《一一》水球戲傷到脊椎！　連拍33次埋下隱疾「伴我二十多年」

記者蕭采薇／台北報導

國際名導楊德昌生前最後一部電影、經典鉅作《一一》，透過一個中產家庭的日常視角，深刻描繪台灣90年代的社會變遷與人生百態。4K數位修復版將重返大銀幕，昔日參與演出的劉亮佐、宋少卿、范瑞君與林孟瑾一同重溫經典，眾人感動直呼：「很開心能再度看見20多年前的自己！」

在《一一》中飾演吳念真公司金主的財務經理，宋少卿回憶當年參演電影時年僅30出頭，並未完全理解電影的寓意。直到25年後重溫《一一》感觸良多：「人生就是這麼平凡，卻充滿突如其來的無奈與荒謬。」他更深刻體悟：「唯有掌握自己的節奏，才能決定生活是悲劇還是喜劇。」

而在《一一》中飾演小男孩「洋洋」就讀小學主任的劉亮佐，直言《一一》對他而言是一部極為重要的經典作品：「每次看這部片，都會讓我重新找回對電影與表演的信仰。」他也希望有更多人能到戲院感受楊德昌導演的嘔心瀝血之作。

劉亮佐也透露當年拍攝砸水球橋段，因一口氣拍了33個take，脊椎、頸部下面幾節疼痛難耐，對表演要求極高的他卻仍咬牙完成演出，後來才知道有受傷，直到一年多後才接受治療並逐漸康復：「身上的舊傷成為我與《一一》之間的深刻連結，陪伴了我二十多年。」

金鐘獎得主范瑞君回憶，當時只是與一群同學去湊熱鬧，沒想到竟有緣為《一一》其中一個角色獻聲，她笑稱：「這就要請大家去看電影，看看能不能聽出是哪一個囉！」多年後再重看《一一》，范瑞君感動表示，每一次觀看都有不同感受：「面對死亡、中年的迷惘、婚姻的疲憊、人生的逃避、對青春的釋然，以及青春期情竇初開的探索、激情、陣痛、童稚的世界觀。」

范瑞君深刻體會到這是楊德昌眼中的台北，讓她感動直呼：「希望有一天，我也能用某種形式，記錄下我眼中的台北。」飾演主角鄰居少女「蔣莉莉」的林孟瑾則表示，《一一》乘載了她的青春回憶：「再次看見20歲出頭的自己，即使已過了20多年，這部電影依舊深深觸動我、感動我。」《一一》25周年4K修復版將於9月19日在台上映，更多限量特典資訊，請洽甲上娛樂官方社群。

