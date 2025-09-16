61歲歌仔戲天后讀碩二變瘦了！　「女扮男裝」與神秘富商擦愛火

記者黃庠棻／台北報導

由國立傳統藝術中心出品、唐美雲歌仔戲團帶來的2025年全新旗艦大作《夢在海潮那邊》，徹底顛覆歌仔戲的想像。這不只是場戲，根本是一場史詩級的冒險，將海賊、官府和天地會三方勢力搬上舞台，打造一場超刺激的權力遊戲，將在台北、台中、高雄有盛大演出。

▲唐美雲推出新的歌仔戲作品《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

這次「反串女神」唐美雲將化身「海賊女王」蔡牽媽，不再是小女人，而是聰明又霸氣的領袖，她女扮男裝潛入艋舺，意外與神秘富商李啟明擦出火花，上演一場諜對諜的愛情大戲。

▲唐美雲推出新的歌仔戲作品《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

聊到這次的新角色，唐美雲笑說為了完美呈現女王姿態，服裝由黃文英老師特別訂製的，對方還驚訝她怎麼越來越瘦，她透露自己現在忙著讀碩二，還要兼顧表演和教學，根本沒有時間停下來。儘管睡眠變少，但她樂在其中「因為做的都是自己喜歡的事，就算累也甘之如飴！」

▲唐美雲推出新的歌仔戲作品《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

除了戲劇演出，唐美雲也透露目前正緊鑼密鼓籌備電視劇，期待很快能有好消息公布，她也分享維持好體力的秘訣，就是多喝水、吃水果和茹素，讓身體感覺更輕鬆，而最讓她感動的是，劇團的夥伴們總會貼心讓她在車程上補眠，滿滿的愛讓她繼續為台灣文化打拚。

▲唐美雲推出新的歌仔戲作品《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

除了唐美雲的反串演出，《夢在海潮那邊》的卡司陣容更是華麗到不行，還有「歌仔戲天后」許秀年、「國光劇團當家老生」唐文華也來助陣。唐美雲和唐文華這對「雙唐CP」，將上演一對相愛相殺的夫妻，保證火花四射。

▲唐美雲推出新的歌仔戲作品《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

《夢在海潮那邊》製作團隊更是來頭不小，從導演、編劇、舞台、音樂到服裝，全部都是一時之選，堪稱是「夢幻隊伍」。金馬獎得主黃文英設計的服裝，更是將傳統工藝結合現代美學，色彩鮮明，這齣戲不僅是場華麗的歌仔戲，更是一場跨越歷史與想像的冒險。

▲唐美雲推出新的歌仔戲作品《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

唐美雲表示「希望透過蔡牽媽這個獨立自主的新女性角色，鼓勵大家為了理想勇往直前，不被時代與命運所定義。」《夢在海潮那邊》將於2025年10月16日至19日登上國家戲劇院。