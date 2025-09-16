啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面：愛開玩笑

記者蔡琛儀／台北報導

來自職籃啦啦隊的俐蓁上個月推出新歌〈遇見愛〉，MV男主角請到范姜彥豐出演，不過當時俐蓁留言：「謝謝我的一日男友。」由於當時范姜和粿粿正處於婚變疑雲中，俐蓁的留言引發網友出征，今（16日）俐蓁出面受訪，對此事再次道歉：「我平常就是愛開玩笑的個性，沒想到造成這麼大的風波，後來確實覺得沒拿捏好分寸，造成大家誤會跟觀感不佳很抱歉！」

▲ 俐蓁和范姜彥豐拍MV，卻因留言被罵爆。（圖／XG娛樂提供）

俐蓁坦言，事發當下的確非常難過，不僅常哭著睡著，還停工兩週，延後10幾個工作，出面也都戴著口罩、帽子保持低調，連媽媽打來關心的電話都不敢接，只能強裝鎮定，安慰家人自己沒事，要家人不要再打給她，俐蓁一度講到哽咽，「我不敢接，因為她已經知道事情了，我如果接她電話會哭出來，她會更擔心我。」

至於私下和范姜有沒有聯繫？俐蓁澄清自己和范姜在拍MV時才見到面，也有保持距離，事後僅私訊向他道謝，除此之外沒有范姜聯絡方式，也沒有再和他有任何聯繫，若有什麼要說都會透過彼此公司，「他就是希望事情可以趕快平息，不要太介意。」和粿粿也完全不認識，「我好像沒資格去主動道歉，但如果她需要的話，我會去道歉。」

▲俐蓁出面道歉。（圖／XG娛樂提供）

俐蓁再次表示：「我留言愛開玩笑，沒意識到自己的留言會被放大檢視，之前都是比較輕鬆、輕浮的狀態，這件事也成長了，我還是會保持我的個性，但我會注意言詞上，謹言慎行。」

這起事件，也讓網友挖出3年前俐蓁被爆出與前男友和正宮的糾紛事件，對此俐蓁也正面回應：「那時是我衝動犯下的錯，我也知道我本來就是愛亂嗆、講話小屁孩，之前真的比較衝動，但我覺得每個人都會在錯誤中成長，我也在持續改變

，以前的錯不會不承認，也會承擔大家的評論，但絕對是我成長的動力。」目前單身的她，也透露有1、2位觀察對象。