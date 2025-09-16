Energy牛奶砸500萬賣保健品「親自送貨」！　客人見本尊當快遞小弟傻眼

圖文／鏡週刊

Energy團長牛奶葉乃文忙於演藝工作之餘，近年砸500萬元成立保健品牌，從商品研發、製造工廠、產品打樣及Logo設計等，他都全程參與，後來首款商品益生菌問世，牛奶更化身快遞小弟，有人訂貨，他只要有空還會自己送貨到府。

身兼數職的牛奶葉乃文，不只是Energy團長，還是經紀公司負責人及娛樂公司顧問， 如今為了健康問題，他跨足保健品業，成立自有品牌；會有此一決定，他說：「這一次時隔15年重新回歸舞台，明顯感覺到身體狀態跟年輕時差別太大，身體像一輛破舊不堪的古董車，需要重新修復改裝、變成新的賽車，所以花了非常多時間調整恢復。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲牛奶老闆兼撞鐘，日前還擔任快遞小弟親自送貨給云歆，並記錄下這一切。（翻攝自牛奶IG）

獨資創品牌 親力親為

除原有的脊椎舊傷，牛奶前2年又發現頸椎壓迫到神經，所以靠著運動復健、保健品及食療等維持狀態，但依舊不舒服；當上父親後，對於小孩的免疫力更特別重視。從成立品牌的想法到實踐，牛奶花了整整一年的時間，還打出「健康不是第一，而是唯一」的口號，他選擇獨資而不找人合夥，純粹就是想徹底執行自己的理念，更認為沒有了健康，想做什麼事都沒辦法。

▲Energy「ALL IN全面進擊」演唱會日前一連兩天在高雄巨蛋舉辦，邀來甜心教主王心凌（右三）助陣並合唱〈愛你〉。 （翻攝自Energy臉書）

▲牛奶（右）曾是郭采潔（左）的經紀人，之後郭采潔往中國大陸發展，牛奶則留守台灣。（翻攝自牛奶臉書）

當了老闆之後，牛奶凡事親力親為，據友人透露，有一次向牛奶訂貨，一早7點多看到前一夜12點多發的訊息，牛奶寫著：「（貨物）放在大廳了。」讓友人相當詫異，牛奶竟然親自送貨！友人立刻傳訊息，他一派輕鬆說反正兩人住處不遠，還透露正送小孩去上學，10點要開會，下午要為演唱會排練，讓友人驚訝他根本就是時間管理大師。據悉，不只一位朋友獲得牛奶親自送貨的待遇，其他友人也曾有類似經歷。

▲Energy牛奶時隔十五年重新回歸舞台，深感體力大不如前。（翻攝自Energy臉書）

書偉不續約 自組公司

Energy復出後，團員花了許多時間巡演，但反而讓他們了解舞台並非唯一。除了牛奶創業，同團的張書偉近日也離開舊東家、自立門戶，據悉，他即將和老婆謝京穎自組公司。

▲張書偉（右）在團體解散後就轉向戲劇發展，曾和吳婉君（左）合作演出三立電視劇《炮仔聲》。（翻攝自張書偉臉書）

當年張書偉在Energy解散後，就轉向戲劇發展，5年前在《我的婆婆怎麼那麼可愛》演出老實可愛的「發貴」一角，讓他在戲劇圈占有一席之地，如今離開經紀公司，也可見未來事業版圖志不在此。張書偉近期以一頭紅髮的造型登場，除了希望降齡，估計也不想走回頭路、再戰八點檔市場。



更多鏡週刊報導

斜槓滾財源／男團單飛變餐飲霸主 他手握3餐廳經營權！年營業額破10億

激瘦亮紅燈／獨家！半夜起床顧失聰老狗 王瞳長期睡3小時慘瘦

閨密情鬧翻／獨家！慶生未獲邀請 炎亞綸二度取消關注鬼鬼