陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：將來跟我走真的

女星Lulu（黃路梓茵）、陳漢典昨11日無預警宣布結婚，消息曝光後立刻震驚演藝圈，同時也喜獲一票祝福。如今喜事再+1，今（15日）金鐘獎入圍名單公布，更以《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」，不過，稍早他也透露今年不會和Lulu走紅毯，隨後不忘放閃，霸氣喊話：「不久的將來她會跟我走真的！」一席話閃瞎眾人眼睛。

▲吳宗憲、Lulu、陳漢典入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）

吳宗憲、Lulu、陳漢典再度以《綜藝大熱門》第8度入圍「綜藝節目主持人獎」，將和小S、曾國城、徐乃麟等人角逐獎項。最近喜事連連的陳漢典對此回應：「能夠在金鐘60入圍真的非常開心，因為又能人模人樣的走紅毯，希望每一年都能入圍，雖然今年Lulu不能跟我走金鐘紅毯，但不久的將來她說她會跟我走真的！」

▲陳漢典霸氣放閃Lulu 。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

Lulu也直言：「這一次的主持人入圍對我們來說格外有意義，《綜藝大熱門》對我來說意義太重大了！最後一年的大熱門我們依舊非常用力在錄每一集，真心希望有機會跟我的家人們一起再上台領一次獎。」