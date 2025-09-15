蕭敬騰曝光大巨蛋開唱進度！　聞Lulu婚訊嚇傻：節目效果吧

▲ 蕭敬騰帥氣現身記者會。（圖／記者莊喬迪攝）



記者翁子涵／台北報導

天王蕭敬騰今（15日）宣布喜訊，正式加盟索尼音樂，他以一襲俐落黑西裝帥氣現身記者會，愛妻Summer也全程陪伴見證，未來音樂版圖令人期待，，現場氣氛喜氣洋洋，而粉絲最好奇的新作品和巡演計畫，蕭敬騰表示已經準備好多首新歌，預計在年底前推出，至於台灣巡演，蕭敬騰也打包票表示：「當然有！」

▲▼ 蕭敬騰曝光下半年工作計畫。（圖／記者莊喬迪攝）



對於粉絲最期待的巡演計畫，經紀人Summer透露「野生」巡演目前已經排到明年，也已跑了2年之久，未來也許會搭配新專輯推出新一套巡演，不過蕭敬騰對這套演出情有獨鍾，捨不得更換，至於台灣場次，Summer則說：「看大小巨蛋何時有時間，還是要天時地利人和。」讓歌迷們期待不已。

近期引發話題的LULU與陳漢典的結婚喜訊，蕭敬騰表示他聽到時也嚇了一跳，一度覺得是節目效果，他笑說：「我覺得他們很合、很配，形象都是帶給大家開心的，很棒也很祝福！」蕭敬騰也分享自己近期迷上網球運動，直呼比其他運動都難，讓他感到挫敗，更大讚周杰倫兒子的球技既專業又超齡，至於和周董對戰結果？蕭敬騰笑稱：「打平！」

談及下半年工作計畫，經紀人Summer表示還是以音樂為主，也不太可能再接主持棒，直言金曲獎主持後他差點氣到不理她，但在戲劇方面，不少人都認為他潛力無限，還曾有導演預言他只欠一個好劇本，但目前的邀約都是本色演出，蕭敬騰自爆超愛看懸疑電影和爽片，坦言未來有機會想大膽挑戰壞人或有趣角色。而他日前受邀林智勝引退賽的精彩演出，今（15日）也在Youtube上架完整版，讓粉絲能夠無限回味。

