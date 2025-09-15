陳芳語0偽裝「中空繳費」超辣現身停車場！一轉身…整片挖空全被拍

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她上傳了一系列出席活動的照片，其中還安插了一張在停車場繳費機的側拍照，讓網友留言驚呼：「不信這麼辣沒有造成停車場暴動！」

▲陳芳語現蹤停車場。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



照片中，可以看到陳芳語穿著藍灰色破洞短洋裝，上頭用金屬鉚釘點綴，寬鬆剪裁巧妙露出鎖骨線條。背後整片挖空，雖然有內搭短版中空背心，但美背和纖細腰身仍被看光光。

▲陳芳語的服裝大有玄機！（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



陳芳語腳踩白色及膝長靴，完美襯托出穠纖合度的雙腿線條，渾身散發出自信氣場。她頂著俐落的中長直髮、自然妝容出席活動，在路邊拍照時也大方零偽裝，再次展現親民的一面。

▲▼陳芳語出席活動。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



事實上，陳芳語曾分享成功瘦身12公斤的秘訣。第一個方法是晚飯後禁食12小時。在這段時間裡，她僅喝水，避免攝取任何熱量，讓身體有足夠時間進行代謝。

▲陳芳語近年瘦得很健康。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



此外，陳芳語也強調早晨運動的重要性，每天一起床便進行40分鐘的有氧運動，以提升代謝速度。這些習慣不僅幫助她減脂，更促進整體健康。而且運動後，她會選擇水果或豆漿作為早餐，為一天的活動提供健康的開始。