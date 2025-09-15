韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Super Juior這兩年經常訪台，甚至被冠為「灶咖團」，其中隊長利特數次為了錄節目《廚師的迫降:客家廚房》來到台灣取景，該節目更一舉入圍第60屆金鐘獎，他稍早跨海得知喜訊，開心地在IG發文，並放上星星符號慶祝。

▲金鐘獎15日宣布入圍名單，利特入圍2獎。（圖／翻攝自利特IG）



《廚師的迫降：客家廚房》一次入圍兩獎「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，主持人利特稍早同步得知好消息，在IG開心地貼出截圖，還在自己的名字上特地放上星星符號慶祝，開心情緒溢於言表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼韓星第一人，SJ利特入圍金鐘2獎跨海發聲慶祝。（圖／翻攝自利特IG）



不僅如此，利特還將在9月21日與小分隊SJ L.S.S.來到臺北大巨蛋，為棒球賽事擔任賽後表演嘉賓與開球，且SJ臺北大巨蛋巡演專場也在15日同步宣布加場，可謂喜上加喜。

事實上，Super Juior與「三金」頗有緣分，他們曾在2007年來台參加金曲獎，但可惜的是，金鐘獎節目類於10月17日舉辦，利特當時在南美有巡演，高機率無法前來台灣參加盛會。儘管如此，他身為韓星第一人入圍金鐘，也算是又寫下一項紀錄。