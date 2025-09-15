連續3年不缺席！w-inds.沒忘記台灣粉絲　11月TICC開唱

記者吳睿慈／台北報導

即將迎接明年出道25週年，w-inds.沒有忘記一期一會的約定！日本男團w-inds.將於11月29日重返台北國際會議中心開唱，他們連續三年來台，橘慶太表示：「希望能與大家共同迎接即將到來的25週年！」

▲連續3年不缺席，w-inds.巡演11月來台灣。（圖／G-MUSIC提供）



2024年讓滿場3000名粉絲重溫「初戀的滋味」，w-inds.這次巡演以最新專輯《winderlust》為主軸，由於即將迎接出道25週年，主唱橘慶太表示：「希望大家能在這次巡演中感受到現在的w-inds.！很期待專輯與巡演的推出，能和大家多多相見。今年一起度過美好時光，也期待明年能與大家共同迎接25週年。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

千葉涼平也感性說道：「這24年都是大家支持的日子，粉絲們早已是w-inds.的一部分。這一天不僅是我們的紀念日，也要把『恭喜』送給大家。」

▲w-inds.已經連續三年來到台灣與粉絲見面。（圖／資料照／COME ON JKSSP提供）



「w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”」台北場票價為6580元、5980元、4980元、3980元等四種，門票預計9月20日（六）中午12點於年代售票系統全面啟售。此外擊掌、親筆簽名拍立得、親筆簽名海報等福利，更多詳情可洽主辦單位SYL TW官方社群專頁。