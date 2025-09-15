艾美獎得獎名單出爐！《混沌少年時》奪6獎…歐文庫柏成最年輕男配

記者黃庠棻／台北報導

美國影視圈盛事「第77屆艾美獎」頒獎典禮於洛杉磯舉行，一共頒發電影、影集、迷你影集等共26項大獎，典禮在稍早落幕，本屆的得獎名單也隨之出爐。

▲賽斯羅根自導自演的《片廠風雲》獲得第77屆艾美獎許多大獎。（圖／路透）

今年的主持人由單口喜劇演員內特巴爾加茲擔任，一開場他就以一慣幽默口吻調侃本屆艾美獎，笑說「第77屆確實不是很盛大的一屆，又不是75屆或是80屆，但它是唯一叫我來的一屆」，讓全場瞬間笑翻。

▲15歲童星歐文庫柏憑《混沌少年時》奪艾美獎最佳男配角。（圖／路透）

本屆得獎者最讓人驚喜的其中之一，便是15歲英國籍童星歐文庫柏（Owen Cooper）在《混沌少年時》憑著出色演出，勇奪迷你影集最佳男配角，並創下艾美獎史上最年經男配角紀錄。

▲《混沌少年時》成第77屆艾美獎最大贏家之一。（圖／路透）

除了最佳男配角之外，《混沌少年時》更囊括最佳迷你影集、最佳迷你影集男主角、最佳迷你影集女配角、最佳導演、最佳編劇，獲得6大獎項，成為本屆艾美獎的最大贏家之一。

【第77屆艾美獎得獎名單】

最佳劇情類影集

《匹茲堡醫魂》

劇情類最佳導演

亞當藍道爾《外放特務組》

劇情類最佳編劇

《安道爾》

劇情類影集最佳男主角

諾亞懷利《匹茲堡醫魂》

劇情類影集最佳女主角

布麗特洛薇爾《人生切割術》

劇情類影集最佳男配角

特拉梅爾提爾曼《人生切割術》

劇情類影集最佳女配角

凱瑟琳拉娜莎《匹茲堡醫魂》

最佳喜劇類影集

《片廠風雲》

喜劇類影集最佳劇本

《片廠風雲》

喜劇類最佳執導

賽斯羅根、伊凡戈博《片廠風雲》

喜劇類影集最佳男主角

賽斯羅根《片廠風雲》

喜劇類影集最佳女主角

珍史瑪特《天后與草莓》

喜劇類影集最佳男配角

傑夫希勒《堪薩斯之歌》

喜劇類影集最佳女配角

漢娜愛賓德《天后與草莓》

最佳迷你影集

《混沌少年時》

最佳電視電影

《逆嶺》

最佳迷你影集或電視電影導演

菲利普巴蘭提尼《混沌少年時》

迷你影集、電視電影或劇情類特別節目最佳編劇

傑克索恩、史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》

最佳迷你影集或電視電影男主角

史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》

最佳迷你影集或電視電影女主角

克莉絲汀米利歐提《企鵝人》

最佳迷你影集或電視電影男配角

歐文庫柏《混沌少年時》

最佳迷你影集或電視電影女配角

艾琳多赫提《混沌少年時》

最佳動畫

《奧術》

最佳動畫節目

《奧術》

最佳真人秀

《叛徒》

最佳真人秀主持人

艾倫康明《叛徒》

綜藝系列最佳腳本獎

《上周今夜秀》