SVT演唱會「煙火燙傷粉絲」
2025古裝陸劇3部必追！
林舒語公開「日本新家」
唐綺陽運勢／獅子感情有新發展！牡羊遇年輕桃花 雙魚事業陷瓶頸

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報9/15-9/21】

星象影響：火星天秤衝刺、水星進天秤、金星進處女、金火六分相

本週火星衝刺階段，注意火災燙傷、脾氣火爆，以及人的問題容易被強化，特別是合夥關係易起爭端。水星進天秤，有關人際、合作或是政治相關話題升溫。金星進處女，大眾在乎細節、糾正錯誤，想要打掃清潔、整頓居家環境或是斷捨離。金火六分相，帶來桃花喜訊的消息。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別影響：

巨蟹：當心完美主義請放鬆，感情看誰都不順眼宜獨處

魔羯：事業責任與壓力加重，感情適合低調避免曝光

水瓶：注意健康與工作內部隱憂，感情有不滿要良好溝通

雙魚：事業遇到瓶頸需放鬆休息，感情要找對方向來付出

牡羊：注意與同事間的協調合作，感情出現年輕桃花

金牛：財務往來宜謹慎處理，感情當心冷淡恐陷停滯

處女：工作上單打獨鬥效率高，感情聚少離多難契合

天秤：問題在小細節能影響全局，感情過於木訥請浪漫

雙子：掌控工作按照計劃順利推進，感情有自信提升魅力

獅子：事業可選擇新的方向，感情有新的發展機會

天蠍：化解衝突能帶來新轉機，感情鬥嘴更添親密

射手：工作奔波進度快速推進，感情多主動展現誠意

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

剛剛
剛剛
12分鐘前0

遭瘋傳「于朦朧6人飯局」之一！高泰宇報警斥造謠…曬不在場證明

56分鐘前20

唐綺陽運勢／獅子感情有新發展！牡羊遇年輕桃花 雙魚事業陷瓶頸

1小時前33

愛犬送貴族學校猝死！　代銷天王、民視前主播「曖昧情」意外曝光

1小時前1031

樂天女孩嘎琳「交往百億富商」變小三！遭「正宮」開嗆…嗲求巨額補償

6小時前96

于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗

7小時前51

美波在台開唱吐心裡話！認低潮期：那時候很蠢　粉絲反應讓她哭了

8小時前50

SEVENTEEN演唱會煙火出包！　「2粉絲遭燙傷」公司發聲道歉

9小時前84

林舒語公開「日本新家格局」　親飛東京驗屋內裝首曝光

9小時前105

許光漢退伍「健壯手臂肌」被嫌腫了！陸網看照片崩潰…登微博熱搜

10小時前155

元元出國脫了！「沖繩解放比基尼炸上圍」　超兇深溝被看光

