ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《樂來越愛你》10年後大銀幕重映！
4生肖未來3周「貴人運」大爆發！
52歲反派港星驚罹「烏龜頸」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Lisa Jennie 玖壹壹 李紫嫣 李㼈 Lulu 陳漢典 春風

中華隊世界棒球十二強奪冠「搬上大銀幕」　徵選主題曲…獎金30萬

記者黃庠棻／台北報導

由威剛科技與瀚草文創共同投資，金獎團隊打造年度最熱血的電影鉅作《絕勝》（Team Fantastic），依據2024年世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的真實事件啟發而創作，預計今年第四季開拍，2026年暑假上映。

▲電影《絕勝》依據2024年世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的啟發而創作。（圖／威龍文創、瀚草文創）

▲電影《絕勝》依據2024年世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的啟發而創作。（圖／威龍文創、瀚草文創）

電影《絕勝》由《誰是被害者》、《模仿犯》製作人曾瀚賢，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《志氣》監製吳明憲，及威剛文創娛樂總顧問陳婉若共同擔任監製，並邀請《角頭—大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智與《寒蟬效應》、《大約在冬季》金馬提名導演王維明共同執導，並找來多位業界頂尖影視幕後好手參與拍攝，強強聯手即將點燃影迷熱血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有別於紀錄片《冠軍之路》忠實呈現球員與教練團的心路歷程，電影《絕勝》講述「2024世界棒球十二強賽」中華隊籌組成軍的過程，電影創作描述由總教練曾豪駒從一開始不被看好、困難重重的組隊過程中，如何帶領球隊，運用情蒐分析與戰術佈局，以開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，締造台灣棒球史上第一次的世界奪冠傳奇。

▲電影《絕勝》依據2024年世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的啟發而創作。（圖／威龍文創、瀚草文創）

▲電影《絕勝》依據2024年世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的啟發而創作。（圖／威龍文創、瀚草文創）

為了讓電影更能貼近真實情境，編劇團隊拜訪中華職業棒球大聯盟，並與球員、球評與教練們進行深入訪談與田野調查，成為劇本創作的重要依據，讓電影能在事實的基礎上，輔以戲劇手法的情節推進，觀眾得以透過大銀幕再次感受這次世界奪冠所帶來奮戰精神與熱血沸騰的感動。

電影《絕勝》片名發想源自中華隊從「絕境」走到「絕倫」的英雄旅程。球隊從一開始面對社會各界的集體心魔，充滿對失敗的恐懼與世代斷裂的不信任，遊走在希望看似斷絕的谷底，歷經情緒起伏、價值矛盾與人性碰撞，最終迎來的逆轉勝利是那一場場精彩絕倫的比賽總和。

電影出品人威剛科技董事長陳立白表示「中華隊在十二強奪冠時，激起全民一股團結的力量。為了將這份正面、熱血的能量延續，由威剛邀請企業各界投資人共同出資，並與瀚草文創共同製作，透過電影《絕勝》演繹這段邁向榮耀的歷程，希望能為影壇留下感動人心、啟發世代的精彩作品。」

監製曾瀚賢分享「《絕勝》在劇本創作階段時獲得眾多夥伴的幫忙，特別感謝中華職棒大聯盟蔡其昌會長的鼎力相助，引薦各球團的支持，讓編劇團隊有機會深入採訪參賽的教練、球員與後勤人員，透過第一手交流與詳實的紀錄，讓我們的編劇團隊得以在不到半年的時間內完成內容扎實、熱血動人的電影劇本。」

在電影開拍前，製作團隊與環球音樂共同合作，舉辦「《絕勝》電影歌曲徵選活動」，徵求符合電影熱血精神、激勵人心、傳唱世代的電影主題曲、插曲與應援曲，公開邀請全球創作者投件參與，獲選作品除可獲得獎金，並將使用在電影中，徵選活動將自9月15日起開跑，總獎金高達三十萬元。

評審團特別邀請到華語樂壇金獎製作人陳君豪、金曲獎與金音獎評審湯昇榮、金曲歌手ABAO阿爆、StreetVoice 音樂頻道總監小樹、Freshmusic 聯合創辦人陳玉能、Hit FM Rock DJ ciacia何欣穗，「《絕勝》電影歌曲徵選活動」由威龍文創與瀚草文創主辦，環球音樂協辦，並由 Hit FM 聯播網媒體協力。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

絕勝

推薦閱讀

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

18小時前

陳曉東開第一槍替于朦朧發聲！「為何全在刪文」提3疑點：坦蕩蕩很難？

陳曉東開第一槍替于朦朧發聲！「為何全在刪文」提3疑點：坦蕩蕩很難？

8小時前

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看　作家斷言：是他殺

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看　作家斷言：是他殺

9小時前

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」　剛交往就同居

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」　剛交往就同居

6小時前

《RM》李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

《RM》李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

5小時前

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

9/13 10:16

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

6小時前

玖壹壹健志鬆口了「明年要辦婚禮」！　春風聽郭書瑤名字竟冷笑

玖壹壹健志鬆口了「明年要辦婚禮」！　春風聽郭書瑤名字竟冷笑

20小時前

YTR老爸「賣6188萬預售屋賺900萬」挨轟炒房回應了：不會笨到買大房投資

YTR老爸「賣6188萬預售屋賺900萬」挨轟炒房回應了：不會笨到買大房投資

11小時前

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

9/13 14:20

舞陽新婚妻是25萬正妹網紅！　「IG滿滿辣照」她親發聲：藏不住了

舞陽新婚妻是25萬正妹網紅！　「IG滿滿辣照」她親發聲：藏不住了

6小時前

于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

9/12 14:17

熱門影音

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！
徐乃麟笑Lu典很會藏　「演藝圈最佩服的一對」

徐乃麟笑Lu典很會藏　「演藝圈最佩服的一對」
提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」
Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

中島健人來台！親切中文問好　眼神狂放電...不忘「sexy thank you」

中島健人來台！親切中文問好　眼神狂放電...不忘「sexy thank you」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

看更多

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前10

張曼玉隱居法國過農村生活！　「全身包緊緊撿雞蛋」畫面流出

37分鐘前0

「樂天最正MC」艾融公開理想型！　打拼事業想帶家人環遊世界

58分鐘前0

周杰倫愛徒變外送員！　無預警現身舞台...婁峻碩當場嚇傻

1小時前0

《赴山海》開播…古裝男神分飾3角　「跟張智霖成父子」袁詠儀探班

1小時前12

美女主播被醫警告「再不吃藥會中風」　宋燕旻嘆：人生很難受

1小時前0

白安嗨曝重磅喜訊！　卻遇「殘酷1事」緊急情勒歌迷

1小時前41

Ella重磅喜訊曝光！　林志玲、蔡依林、五月天「半個演藝圈都來了」

1小時前1

BL劇CP見面會當場嘴對嘴親了！成晞「下跪求婚」王君豪…畫面閃爆

1小時前0

李心潔、楊乃文接力開唱！　被粉絲激動告白甜喊：我也…Yes

1小時前0

訪問／記者割愛送上「青眼白龍」　中島健人跳起來收禮：這我沒有！

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動
    18小時前2613
  2. 陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」
    8小時前6616
  3. 于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看
    9小時前6658
  4. 《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」
    6小時前163
  5. 李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人
    5小時前182
  6. Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」
    9/13 10:16107
  7. 女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場
    6小時前82
  8. 玖壹壹健志鬆口明年要辦婚禮　春風聽郭書瑤名字冷笑
    20小時前12
  9. YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資
    11小時前2431
  10. 于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名
    9/13 14:202611
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合