女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

南韓人氣啦啦隊女神金韓拿（正名為：金漢拏，김한나）隸屬於起亞虎棒球隊，有著神級逆天身材、甜美外貌，2024年7月受台灣富邦悍將邀請來台交流應援，人氣不輸李珠珢掀起熱烈討論。她6月宣佈婚訊，老公是小3歲的啦啦隊應援團長김정석（音譯：金正碩，Kim Jeong-seok），小倆口的婚禮於13日舉辦，她披著白紗入場，畫面相當溫馨。

▲▼女神級啦啦隊長金韓拿結婚了。（圖／翻攝自金韓拿IG）



金韓拿與老公金正碩13日舉辦婚禮，小倆口在所有親朋好友見證下親吻、說著誓詞，現場頗有啦啦隊應援的氣氛，就連退場都很歡樂，老公吹著哨子，兩人隨著節奏跳舞離開。而她在婚禮舉辦前一天，也透過IG發出心得：「我們的婚禮終於只剩一天了，看了氣象預告上午好像會下雨，來的路上可能會有點不方便，但希望大家要安全。」

▲▼金韓拿披白紗嫁團長，安芝儇留言表示「明天見」。（圖／翻攝自金韓拿IG、安芝儇IG）



不僅如此，在婚禮舉辦前，金韓拿連續多日透過IG曬出多張婚紗照，她依偎在老公懷裡，還戴起象徵性十足的棒球帽，兩人在球場相遇結緣，最終成為夫妻，看得粉絲感動不已。

值得一提的是，金韓拿身為起亞虎棒球隊啦啦隊隊長，她與安芝儇也是好友，安芝儇現身於IG留言處祝賀「好美，明天見」，展現兩人身深厚的好感情。