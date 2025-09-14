短劇女神李柯以憑《太奶奶》爆紅！新戲演歷史才女…出資方震驚陸網

記者陳芊秀／綜合報導

24歲大陸「短劇女神」李柯以因演出《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》爆紅，抖音漲粉現在超過370萬人追蹤，席捲短劇女演員人氣排行第一。而她近日又有新戲開拍，而且要扮演歷史才女卓文君，而投資出品的是大陸官媒新華社，引發陸網驚呼「厲害了」。

▲短劇女神李柯以演《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》爆紅，第3季還沒拍。（圖／翻攝自微博）

大陸近年短劇發展活躍，官媒新華社也成為短劇出品單位，推出古裝短劇《華夏美人圖之卓文君》，女主角是流量級短劇女神李柯以，飾演「卓文君」，男主角是拍長劇出身的章煜奇。幕後團隊陣容被形容「國家級」，總製片人是擅長製播文化紀錄片的央視製片人李語，導演與編劇是曾獲首爾國際女性電影節最佳導演獎的周筍。

陸網認為，新華社投入短劇製作，目標顯然是提升短劇的藝術與文化格局，加上大陸廣電總局8月發文鼓勵優秀「微短劇」登上電視平台，有樹立標竿的含意。

▲新華社投資拍短劇《華夏美人圖之卓文君》。（圖／翻攝自微博）

卓文君是漢代期間巨商卓王孫之女，擅長彈琴，精通音律，曾嫁給5個丈夫但都早死，無人敢娶，後來司馬相如以一曲《鳳求凰》求娶，兩人私奔結為夫婦。卓文君有「蜀中四大才女」的頭銜，其夫司馬相如後來成為漢代著名文學家，根據民間傳說，司馬相如一度有納妾念頭，卓文君寫下《白頭吟》給丈夫，詩裡其中一段更是現在大陸古裝劇最常引用的「願得一心人，白頭不相離。」傳說指出這首詩讓丈夫打消了納妾念頭。

▲李柯以曬新戲開機合照，男主角是章煜奇。（圖／翻攝自微博）

李柯以日前曬出新戲開機儀式的合照，近日又更新抖音影片，分享一段穿古裝跳舞的影片。粉絲紛紛猜測，她的扮相正是新華社投資短劇《卓文君》的造型。

▲李柯以卓文君造型曝光。（圖／翻攝自抖音）