詩亞遭指控「騙身邊朋友變成蝦皮帳戶人頭」　她表示一定要律師處理

藝人詩亞（舊藝名斯亞）從《我愛黑澀會》出道，近年雖已淡出演藝圈，但仍持續精進自己，還當上紋繡師，不過她今（13）日被網友爆料她騙身邊朋友變蝦皮人頭帳戶，到目前都沒有回應處理。為此，詩亞回應《ETtoday星光雲》記者表示：「對方是朋友的朋友，關於這個惡意造謠毀謗事件，我們會請律師做後續處理，謝謝您的詢問與告知，辛苦了。」

▲詩亞自《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

一名女網友今（13）日在社群平台發布長文，並附上多張對話截圖，痛訴一位黑*會裡面某藝人，騙身邊朋友變蝦皮人頭帳戶，而自己就是其中一位受害者。該網友表示，這位前黑澀會美眉，在與她成為鄰居後，便不斷遊說她，把沒在用的蝦皮賣場出租，並聲稱安全合法。不料，就在今年8月底，她竟收到來自政府的公文，指控她觸及藥事法。

▲詩亞斜槓不同工作。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

然而該網友所附上的對話截圖，雖有部分馬賽克，但仍露出詩亞的社群帳號。對此，詩亞回應《ETtoday星光雲》記者表示：「關於這個惡意造謠毀謗事件，我們會請律師做後續處理，謝謝您的詢問與告知，辛苦了。他是朋友的朋友喔，已經沒有聯絡很久了喔，我不清楚為什麼她要這麼說，但法治社會，凡事講證據，沒有證據的惡意攻擊都會請律師處理。」

▲詩亞透過IG限動發聲。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）