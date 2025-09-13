葉青歌仔戲小生楊懷民壞嗓被判死刑　三年不唱歌奇蹟突出現

記者葉文正／台北報導

葉青歌仔戲男主角楊懷民今天現身「金曲傳愛-壯世代公益演唱會」、楊懷民透露，當年拍《神機妙算劉伯溫》，因為飾演奸相胡惟庸，劇本要他一直罵人，罵到嗓子壞掉，後來三年不講話沒唱歌，如今竟然奇蹟出現不僅能唱歌，還被放電視節目的片尾曲。

▲楊懷民(左二)終於願意再度演唱。（圖／記者林敬旻攝）

楊懷民說，為了求好，每次拍戲都要盡全力去罵人，加上演八點檔也沒有時間休息，戲殺青後去看醫生，「醫生說我聲帶纖維化，整個硬掉，沒有藥也無法手術，對於愛唱歌的人來說，有如判死刑，整整三年時間沒有開過口，沒有進過KTV，一直到上電視的節目，所有人鼓勵我去，唱出來聲音是啞的，竟還被放節目最後，他們說你有感情，所以放在片尾，我才又開始唱歌，現在唱歌沒有以前好，但是為小的老的粉絲，用歌聲展現，是神給我的恩典，如果有聲音就會一直唱下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊懷民(右)熱心公益。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

陳凱倫則提到，金燕姐是跟他最沒交情的，但是疫情期間互動多，「她也給我鼓勵，感覺好像母親在叮嚀我，疼惜我，二話不說就來了，她當年在台視，是大明星，也不簽名的，群星會巨星，什麼都沒談就來，但她非常喜歡唱KTV，來支持我唱三首歌，是她維持青春最大法寶。」