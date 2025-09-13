陳凱倫罹扁桃腺癌賠本開演唱會　解定存「每天都在跑銀行」

記者葉文正／台北報導

陳凱倫與台北市777銀髮族協會共同發起主辦的「金曲傳愛-壯世代公益演唱會」，今日（9/13）下午2點在利河伯使徒中心溫暖登場。300位銀髮朋友齊聚，並邀集金佩姍、楊懷民、金燕、大百合、馬妞、張琴、劉明珠等歌手，但陳凱倫說，這次辦演唱會解定存花百萬，違背媽媽遺願，說到此已淚流滿面。

▲陳凱倫出席壯世代公益演唱會。（圖／記者林敬旻攝）



陳凱倫透露，這次演唱會為了這三場，花了約一百萬，「每天都在跑銀行，解了定存，因為媽媽生前交代，叫我不要去動定存，後來我生病我賺很多，省掉很多錢，但今天馬妞突然去趕其他通告，就變成我一人主持，我聲音還沙啞，也想到，我不是辜負媽媽，我是實現願望，我媽會說我是傻子，因為他認為藝人不要拿錢就是做公益，怎會自己拿錢。」

▲陳凱倫(右起)與大百合跟劉明珠出席壯世代公益演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

陳凱倫自己在演唱會現場，出錢出力，並坦言：「可是我們夫妻倆根本沒有能力，不容易組合這場，我還有電視要做，多少有點贊助我就很感動，做銀髮族的節目，這就是回饋給銀髮族，這是我重生的每一步，不想浪費生命，為銀髮族留下溫暖。」

▲陳凱倫(左起)號召楊懷民、金佩姍為金曲傳愛公益演唱會宣傳。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

陳凱倫提到，身體回診都還OK，當初他堅持不做35次電療，怕影響喉嚨，「我想要自己療養，醫師給我低劑量化療藥，如今我嗓子不能休息不夠，昨晚又在解決狀況，早上就會不舒服，等一下就是沒問題，我都是吃好的健康食品藥，我太太說要金曲傳愛，要我好好做主持人就好，但到了現場大家都來找我，我什麼都要張羅，能做完三場命保住就好，不要名利，老先生老太太開心就好。」

陳凱倫的自然療法就是不去公眾環境，怕被感染，口罩不離口，只吃很清淡的魚雞，睡眠好重要，全身都打電流，兩個小時，第二天精神就會好，也有超慢跑，很有用，準備檸檬水上台，馬妞昨晚才說，明天要軋一個現場，要趕場，但我不會扣她薪水，該給他們紅包一定給她。

陳凱倫也難掩失望，因為兒子陳銳不會來，「他在中南部巡店，我說你不來，不要有遺憾哦，他就說請你不要這樣威脅我，帶給我很大壓力，現在17家店在巡店，他從來沒帶張景嵐來家裡，也沒通過電話，我們只好去IG去追蹤她，不然也碰不到，兒子說我的事你不要管，我現」在是青年企業家，所以小孩的事不能講，這兩年搬出去了。他現在養1百多個員工，我並沒有期待他這麼辛苦。」