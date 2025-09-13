于朦朧是孫德榮徒弟！慟揭死因不單純：我一定調查　「他像我親兒子」　

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧曾出演過《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》等劇，不料11日墜樓身亡，工作室也在當天證實死訊。孫德榮得知噩耗後悲痛發文，透露和于朦朧的師徒關係，「這次于朦朧事件，我也很自責，畢竟孩子是我生的。」更稱要參加這起事件調查，讓他走的有尊嚴。

▲于朦朧是孫德榮徒弟。（圖／翻攝自孫德榮臉書）



孫德榮13日在臉書發文，稱自己是已故大陸男星于朦朧的啓蒙老師，當初扶持對方踏入演藝圈，「我辛苦訓練了一年半，分文未取，後來台灣有重要工作需要我回去處理，我也無條件將手上的藝人合約，無條件給他們每一個人，希望他們在內地有人照應和照顧。」

▲于朦朧是孫德榮徒弟。（圖／翻攝自孫德榮臉書）



回到台灣後，孫德榮看著自己的徒弟在演藝之路上順風順水，感到很欣慰，「近期困為身體健康問題，對他們疏於照顧，我對我的藝人是像親兒子規劃。」得知于朦朧墜樓身亡，他聽到許多陰謀論，坦言很自責，「現在最重要，要知道于朦朧，最後是受了多少委屈和壓力，我一定會參與這次的調查。」

孫德榮也表示，希望于朦朧要走得有尊嚴，也要剷除業界不合理的規則，「我孩子這次在人間過得辛苦，希望下輩子可以幸福快樂，不要留下罣礙，快樂往西方前進。」

▲于朦朧是孫德榮徒弟。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

