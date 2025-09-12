西門町出現詭異8號出口！　「大叔微笑有異樣」路人嚇壞搶拍

記者吳睿慈／台北報導

日本恐怖電影《8號出口》連續兩周在日大賣，票房僅次《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。該片改編自全球熱賣的同名恐怖驚悚遊戲，台灣預計在9月19日上映。為吸引觀眾目光，片商發揮創意，選擇在西門捷運6號出口對面，搭建一座實體的「8號出口」，真實還原電影中的場景，甚至還有經典的微笑詭異大叔人像，吸引許多民眾拍照圍觀。

▲▼西門町出現詭異8號出口，還原日本恐怖電影場景。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）



《8號出口》由偶像天團「嵐」成員二宮和也和「空靈女神」小松菜奈攜手主演，為了宣傳電影，台灣片商逼真還原男主角迷路的捷運走道，更暗藏了許多細微玄機，讓走近出口的觀眾可以發揮「大家來找碴」眼力，就像電影中二宮和也要靠找出「異變」，才能通關逃出。

▲▼大叔詭異微笑超可怕，路人嚇壞搶拍。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）



該裝置真實還原電影中的場景，吸引許多民眾拍照圍觀，許多人在社群上引起萬人留言點讚，網友驚呼「西門町好久沒出現這麼有創意的廣告裝置」、「第一眼看到大叔真的會以為是真人」、「下班要去西門町《8號出口》朝聖」，甚至有人看到社群照片誤以為是日本捷運站，讓《8號出口》在上映前就話題不斷。

▲▼《8號出口》由偶像天團「嵐」成員二宮和也和「空靈女神」小松菜奈攜手主演。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）



另外，男主角二宮和也也跨海捎來訊息，他用相當標準地國語說：「大家好！」向台灣觀眾打招呼的影片，超級親切又可愛。二宮和也特別提到因為遊戲沒有故事主軸，是一部完全無法預測發展，令人期待的電影，所以希望大家務必到戲院好好體驗。