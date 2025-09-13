林依晨、吳可熙《失明》重現親密擺拍！　挑戰禁忌情慾戲口碑場秒殺

記者蕭采薇／台北報導

林依晨首部監製電影《失明》，日前舉辦媒體試片。林依晨、吳可熙兩大影后首度合體與觀眾見面，身為監製的林依晨對於電影即將上映表示：「我們都在追尋被認同、被肯定的感受，也時刻需要愛人與被愛的成就感及滿足感，希望藉由這部電影讓大家有勇氣做出不同的選擇。」

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡有許多精采對手戲。（圖／周子娛樂提供）

而兩人為了宣傳也馬不停蹄，晚上接著現身《失明》唯一秘密口碑場與粉絲近距離互動，對於口碑場一開賣就秒殺完售，林依晨開心表示，希望能再接再厲，延伸到後續的票房表現上。兩人現場也特別重現經典劇照上的親密擺拍動作，甜度爆表，令現場粉絲嗨翻。

《失明》被譽為今年最「裸視衝擊，直擊靈魂」的電影。飾演擁有完美家庭的醫師娘林依晨，在多年後遇見初戀吳可熙，一段禁忌愛情、女性自覺、自我認同的故事，挑戰觀眾直視內心真正的渴望與抉擇。

▲林依晨與吳可熙多場情慾流動的戲劇張力。（圖／周子娛樂提供）

在媒體試片上，林依晨分享在選角過程中，認為可熙的個性是比較率性且乾脆的俠女型，英姿颯爽的氣質和角色非常契合，「我很喜歡她在《再見瓦城》和《血觀音》當中的表演，這次角色迥異，讓我又看到她不同的面貌，很驚喜，很開心能與她合作。」

▲林依晨、吳可熙重現經典劇照擺拍寵粉回饋。（圖／周子娛樂提供）

吳可熙也分享開拍第二天就遇到魔王場：「一整天情慾戲，早上跟依晨、下午跟劉敬、晚上還拍攝難度很高的結尾親密戲，壓力非常大，非常挑戰。還好我們事前有跟親密指導大量的溝通，熟悉彼此的狀態，最後順利完成魔王場，很開心可以和依晨合作。」

▲林依晨、吳可熙新戲細膩大膽的演出，令觀眾震撼。（圖／周子娛樂提供）

《失明》即將上映，天后蔡依林更特別錄了一段影片，為好友林依晨首部監製的電影加油打氣。蔡依林表示：「依晨一直對表演、藝術都非常有熱情，相信她在每個階段都會給出不一樣的戲劇內容，跟內心的探索。」展現兩人的好感情。《失明》將於9月19日上映。

▲劉敬愛上媽媽的前女友吳可熙，超禁忌話題引起討論。（圖／周子娛樂提供）

