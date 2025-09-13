編劇驚爆性騷女學員！　張榕容談《鬼才之道》蔡坤霖：交給司法處理

記者蕭采薇／台北報導

張榕容主演的電影《鬼才之道》，近來爆出編劇蔡坤霖遭指控「權勢性騷擾」課程女學員。她12日出席「JASMINE Galleria」十周年大秀時，表示不清楚事件，「我們群組也沒有討論這件事情，我想事情還沒釐清的情況下，就交給司法去處理。」

▲張榕容。（圖／記者湯興漢攝）



而談到對蔡坤霖的印象，張榕容回應是「專業的編劇」，但除了工作之外，彼此沒太多交集，私下也不太會聯絡。而她張近日正在為新劇《整形過後》進行配音，下週也會出席釜山影展。被問到有沒有想見的韓國影人，她笑說：「池晟吧！我的老公，但他好像不會去。」

▲林辰唏。（圖／記者湯興漢攝）

同樣出席該活動的林辰唏，曾以《第一次遇見花香的那刻》奪下第57屆金鐘獎迷你劇集視后，而CP搭檔程予希奪下迷你劇集女配角。隨著金鐘獎即將在15日公布入圍名單，她大方表示：「當然希望作品被看見，不管是怎樣入圍都很好，很希望樂樂（程予希）可以入圍，這次主線在她身上，希望拿獎。」而她今年會報名女配角，程予希則改報女主角，「我們講好輪流。」

▲李翊君（右）帶著女兒王敏淳（左）出席。（圖／記者湯興漢攝）

歌手李翊君也帶著女兒王敏淳出席，母女難得可以一起打扮美美、開同台車出門工作，兩人都非常開心。被問老公檢場是有沒義務擔任司機，李翊君則說：「爸爸通常不太加入我們的活動。」她即將在台北小巨蛋開唱，透露心情難免緊張，但目前已經做好十足準備。