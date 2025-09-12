虞書欣狂掉135萬粉「新戲突傳過審」　寵粉舉動曝光掀兩派論戰

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星虞書欣近期捲入霸凌及家族財富爭議，短短一個月內就掉粉135萬，不過最近傳出她的新戲《雙軌》過審，甚至還有粉絲公開她的暖舉，透露虞書欣為粉絲報銷應援支出，消息曝光後，掀起兩派討論。

▲虞書欣最近爭議不斷。（圖／翻攝自微博）

有粉絲發文統整酸民針對虞書欣的兩大罪狀，痛斥其言論荒謬至極。該網友指出，虞書欣為粉絲報銷應援支出，竟被有心人士扭曲成本來就該補償粉絲，惡意抹煞她的善意。除了扭曲報銷，酸民們的第二項罪狀，更讓粉絲忍無可忍。該網友表示，在虞書欣新劇《雙軌》過審的消息傳開後，有酸民試圖將事件導向敏感的政治議題，讓他相當傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲虞書欣新戲《雙軌》過審了。（圖／翻攝自微博）

事實上，虞書欣最近被女演員張昊玥控訴霸凌，導致張昊玥罹患憂鬱症，甚至一度輕生。張昊玥發布長文痛訴如何走出這10年的陰影：「她肯定到現在也理解不了，只是小團體，只是霸凌，只是她從高中直到今天習慣了的對金錢地位不如她的人的一貫方式，怎麼就會讓我這麼恨？」為此，虞書欣在霸凌風波爆發後始終保持沉默，甚至在朋友圈中快樂發文，絲毫未受輿論影響，如今傳出新戲過審以及替粉絲報銷應援支出，再度掀起外界討論。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995