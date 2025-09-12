起亞虎女孩高佳彬加盟職排　準備找李珠珢拚酒量

記者葉文正／台北報導

台灣職業排球聯盟（TPVL，以下簡稱職排）元年賽季即將開打，曾在企業排球聯賽締造三連霸 的「連莊」本季正式加盟，並與臺中市政府冠名合作，以「臺中連莊」之名全力備戰，期盼在新舞 台再創佳績。今（12）日舉行開季記者會，全體球員、教練團與 Little Witches 小魔女啦啦隊 首 度合體亮相，球員氣勢登場、啦啦隊熱力開跳，全力迎接職排元年。

▲連莊隊小魔女陳伊(左起)、廉世彬、吉娜、高佳彬與娜比。（圖／記者葉文正攝）

啦啦隊成員當中，娜比只有20歲，她坦承還在念書，今天還充當翻譯，為韓籍隊友翻譯。

▲連莊隊小魔女高佳彬。（圖／記者葉文正攝）

而來自韓國的高佳彬，曾在跟李珠珢的直播上被說是雨神，高佳彬笑說：「有約要喝酒吃飯，目前有一起吃飯，但還沒有一起喝酒過，之後有機會會再約，但尤其是想要喝台灣的酒。高佳彬提到目前來過台灣次數不多，但喜歡台灣食物跟粉絲，尤其食物非常喜歡，想要趕快學中文，現在的適應比想像中快。」

▲連莊隊韓援三本柱廉世彬(左起)、吉娜、高佳彬。（圖／記者葉文正攝）

目前也雙棲在樂天桃猿職棒隊的廉世彬則是以老鳥身分說，「想要學好中文，最近有聽台灣電視的歌，最喜歡《甜蜜蜜》。」現場她開始清唱〈甜蜜蜜〉，但歌詞有點忘記了。廉世彬也秀了「你要當我的老公嗎」，「我喜歡你」，「我愛你」等中文，她說想學習浪漫的中文，獻給她的粉絲。，來台灣半年，想要跟大家分享喜歡台灣豬血糕，很好吃。

廉世彬也說，如果要帶大家去吃東西，會帶大家去吃小籠包，還有上次去咖啡廳一次吃三個蛋糕，也很好吃。

個性活潑的吉娜則認為，台灣粉絲很熱情，感到很親切，平常自己食量很大，所以會吃很多東西，一個人可以吃兩份食物以上。現在只會講右邊、左邊，沒關係，辛苦了，吉拿棒等中文，來台灣發展最擔心中文，想要趕快學會。

目前也在樂天桃猿的成員陳伊也說，「想要帶她們去士林夜市走走，了解台灣庶民文化，尤其廉世彬也去過幾次，喜歡吃雞排跟木瓜牛奶，還有潤餅等等，但是覺得韓國隊友還是會比較擔心台灣炎熱的天氣，會盡量協助她們避暑秘招。」