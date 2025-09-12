韓熱議一周上4.5天班！朴明洙「反對立場」遭批：不是上班族的閉嘴

記者張筱涵／綜合報導

韓國近期討論引發話題的 「一週工作4天半制」，讓勞動制度改革再次成為焦點。藝人朴明洙12日於廣播節目中表達了自己的看法，認為人口不足的情況下再減工時可能會造成隱憂，話一出隨即在網路引起熱議。

▲朴明洙。（圖／翻攝自Instagram／dj_gpark）



在《朴明洙的Radio Show》單元中，來賓全民基提到「一週工作4天半制」若推行，將是「21年來首度能在週五中午就下班」，他還回憶過去連週六中午都要上班，當時也覺得那樣不算太糟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴明洙則直言：「當時週六中午下班就回家吃飯，雖然辛苦，但因為那樣努力，才有今天的成果。」隨後他補充：「人口已經不足了，如果連工時也再減少，該怎麼辦呢？」

全民基解釋，韓國年均工時為1904小時，比OECD（經濟合作暨發展組織）平均多185小時，而「一週工作4天半制」能快速受到討論，是因為疫情後彈性工時與遠距普及。他也指出，民調顯示61%的民眾贊成，但反對者則擔憂薪資縮減與生產力下降。

朴明洙則回應：「大家說浪費很多時間，但不浪費就好了，我們這些自由業者連中秋節也在工作，雖然隨時代調整不錯，但企業的立場也要顧及。」他最後強調：「這種事情需要充分討論，在經濟不好的情況下，企業得活下去，勞工才有保障，一定要透過對話解決。」

然而，他的發言在網路上掀起爭議，許多網友認為朴明洙「難以理解上班族的處境」，「沒當過上班族就別發表意見」、「你是高收入自由業，怎麼能和一般上班族比？」、「如果薪水跟朴明洙一樣高，我週六上班都願意」、「連出勤三小時就能拿千萬韓元的藝人，憑什麼干涉我們工時」、「這話一聽就是站在老闆角度講的」、「我們只想多點時間陪家人，他卻覺得少工作是問題」、「50多歲的思維還停留在以前，卻不懂產業已經變了」、「公司員工不是機器，不能永遠靠壓榨時間來換生產力。」

也有部分網友替朴明洙緩頰，認為「每個人立場不同，說出自己想法沒錯」、「當年週休二日制剛推動時，也有很多反對聲音，但最後還是成功落實」。