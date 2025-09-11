金鐘國親口告知婚訊！《RM》超暖反應全錄下　哈哈愣30秒泛淚：想見嫂子

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國日前低調結婚，他不僅沒有公開妻子的真實身分，連婚禮日期都是前兩週才通知友人。他11日曝光一則熱騰騰的影片，多年好友哈哈知道當下眼眶泛淚，且當天本有安排海外行程，為了他臨時改行程，紅著眼表示「好想見嫂子」，反應全被錄下來。

▲金鐘國親口告知婚訊，連劉在錫都跳針問「跟誰結」。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



金鐘國11日在個人頻道公開友人得知結婚的實況，結婚一事保密到家，且沒有人知道他早已經有對象，只有《我家的熊孩子》徐章焄發現端倪，通電話時表示「難怪金媽媽都沒來上節目了」。他透過鏡頭拍下《Running Man》固定班底得知婚訊的瞬間，「國民MC」劉在錫驚呼「你是真的要結婚嗎？不是30週年演唱會嗎？你要和誰結婚？」他表示「就是一般人」，劉在錫再度跳針問「你真的要結婚嗎」。

▲▼金鐘國親口告知婚訊，哈哈當下愣30秒逐漸泛淚。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



其中，哈哈的反應最真實，他得知婚訊當下瞬間當機，將近愣了30秒，不斷問「真的嗎？你說什麼？認真要結婚？」由於9月5日婚禮當天，他早就有安排海外行程，除了撞期以外，他更震驚金鐘國真的要結婚。

▲宋智孝聽到婚訊嚇到。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



▲池錫辰驚呼「原來你買房子是有原因的」。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



哈哈甚至在尾聲偷擦眼淚，並表示「我好想掉眼淚」，他與金鐘國相識15年，兩人感情深厚，真的看到對方成家，他感動地表示「真的很恭喜你」，說著說著眼眶泛淚，他還對鏡頭喊話「我好想見嫂子」。最後則是宋智孝、池錫辰，兩人起初不敢置信，但馬上露出恭喜的笑容，替金鐘國感到幸福，《Running Man》超暖反應全被錄下。