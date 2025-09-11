結婚快1年...玖壹壹洋蔥開心宣佈新身份！　興奮揭心情：會好好練習

記者蔡琛儀／台北報導

天團玖壹壹今日迎接成軍16週年，成員洋蔥新身分曝光，他近年來運動表現大爆發，除了日常勤於運動健身、更喜歡參加馬拉松賽事，熱愛體育運動的他，繼奪下2025雙北世壯運拔河項目銀牌殊榮後，再度受邀擔任「2025全球極限體能鋼鐵大賽」（2025 Taichung Power Fitness Grand Prix）運動推廣大使。

▲玖壹壹洋蔥擔任「2025全球極限體能鋼鐵大賽」運動推廣大使。（圖／混血兒娛樂提供）

洋蔥開心表示：「非常榮幸可以擔任這次的大使，又是在台中舉辦的國際賽事，身為台中人一定要來力挺，好好玩一下！」問及運動最大改變，他笑說：「一開始是為了要減肥，最明顯的是膚色變黝黑，這個人也比較健康，白天運動後，在演出唱歌時也更有精神。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽事將於12月12日至14日在台中市政府廣場及新市政公園盛大登場，洋蔥親自擔任大使為家鄉讚聲：「對於市政公園這個場地不陌生，因為平時也都會來這邊跑步，一圈剛好就750公尺，很適合練習使用。」他鼓勵全民一起來踴躍報名參賽，他12月也親自下場比賽，將搭檔健身教練參加推廣組男雙的賽制。

▲洋蔥輕鬆做出單手啞鈴抓舉的動作。（圖／混血兒娛樂提供）

記者會現場，洋蔥率先與CrossFit台灣女子第一的洪寀睿、健力蹲舉世界紀錄保持人楊森等人，號召現場嘉賓與選手組隊報名，成為本賽事「第一組」參賽隊伍，還挑戰風扇車、划船機、壺鈴弓箭步和槓鈴抓舉等7項CrossFit經典動作，洋蔥擔任最後一棒負責「單手啞鈴抓舉」，只見他神色自若舉了10下，看來相當專業，他笑說：「上個禮拜才第一次練習，有很多朋友都有在玩，距離比賽還有3個月，這段時間我會好好練習。」