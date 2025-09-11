丈夫下藥迷昏妻子！十年招攬逾80名爛男施暴　受害者拒匿名「勇敢揭真相」

記者蕭采薇／台北報導

法國紀錄片《被下藥的真相：羞恥不再屬於受害者》（Drugged and Abused：No More Shame），深刻揭露震驚法國的吉賽兒性侵案。受害者吉賽兒佩利科（Gisele Pelicot）於2011年至2020年間，遭信任的丈夫長期下藥迷昏，並招攬超過80人次、涵蓋各年齡層男性對其進行性侵。

▲受害者吉賽兒佩利科於2011年至2020年間，遭信任的丈夫長期下藥迷昏，並招攬超過80男性對其進行性侵。。（圖／公視提供）

這起大規模性侵案從曝光到起訴歷時近四年，檢方依據錄影證據起訴包含吉賽兒的丈夫在內共51人。吉賽兒經深思後，勇敢地選擇放棄匿名權，決定挺身而出、公開審理案情。她表示：「我想到那些未被承認的受害者，他們的故事往往仍藏在陰影底下，希望你知道，我們在同一個戰場奮鬥。」她希望藉此為所有在不知情狀況下被下藥的女性發聲，改變社會對性別暴力的認知。

▲吉賽兒案引發世界關注。（圖／公視提供）

《公視主題之夜SHOW》本集論壇呼應吉賽兒案中最令人震驚的背叛——最親密的人成為傷害者，聚焦探討伴侶信任關係。以「親愛的，你背著我做什麼？」為題，由精神科醫師鄧惠文擔任主持，邀請近20位公民來賓，深入探討現代伴侶關係中普遍存在的信任危機。

節目中的線上問卷調查顯示，超過八成公民坦承，雖希望關係能更自在誠實，仍會對伴侶隱瞞某些事情，最常不向另一半透露的包括財物狀況、過去感情經歷，以及私下的自由活動等。此現象讓身為心理學家的主持人鄧惠文有感而發：「其實婚姻當中要做到完全的坦承，如果加上這麼多人性的故事，還真的很難一概而論。」

▲《公視主題之夜SHOW》播出法國紀錄片《被下藥的真相：羞恥不再屬於受害者》。（圖／公視提供）

鄧惠文拋出多個關於伴侶信任關係問題，引發現場公民對於伴侶關係中「透明度」與「個人隱私」界線的深度思辨。其中「伴侶的哪一種行為你最不能接受」和「你覺得婚前協議書有必要嗎？」引起熱烈討論。

超過半數的人認為需要簽訂婚前協議書來約束彼此，並認為「與前任保持密切聯繫」最令人無法接受。對此，心理師邱永林提出「使用交友軟體」比其他行為更令人難以接受的觀點：「我覺得跟前任密切聯繫，還有跟異性朋友單獨出去，起碼有一個特定的對象，但是交友軟體它是無限大，如果你是被隱瞞的人，就會很容易疑神疑鬼。」

▲《公視主題之夜SHOW》以「親愛的，你背著我做什麼？」為題，進行深度探討。（圖／公視提供）

《被下藥的真相：羞恥不再屬於受害者》由吉賽兒的女兒卡洛琳達里安（Caroline Darian）主述，不僅記錄庭審過程，更訪問了其他「化學屈服」（Chemical Submission）受害者，包括在音樂節誤喝飲料遭強暴的女醫生、在花店工作的同性戀者，以及被父親下藥性侵的15歲女兒。觀眾能從中看見在父權脈絡下，加害者如何利用「化學屈服」讓被害者失去說「不」的權力。本片希望藉此喚起社會對「化學屈服」這種犯罪型態的重視，並重新思考性別關係中的人權議題。