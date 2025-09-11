前寶塚美彌瑠璃香來台慶生「放話吃臭豆腐」　願望分給粉絲

記者吳睿慈／綜合報導

日本寶塚歌劇團擁有超過百年歷史，其中月組二番手男役出身的美彌瑠璃香，2019年退團後依舊人氣不減。她於9月7日首次跨出海外，在台北CORNER MAX舉辦Talk Show，吸引日台粉絲共襄盛舉。

▲美彌瑠璃香想嘗試臭豆腐。（圖／煌月藝術文化提供）

活動由同樣出身寶塚月組的中原由貴創立「煌月藝術文化」主辦，現場除了台灣粉絲外，也有日本觀眾透過「日本旅行」的套裝行程專程來台，展現跨國號召力。而初次造訪台灣的美彌直呼「食物非常美味，人們也很親切！」甚至笑說想挑戰一般日本人避開的臭豆腐，積極感受在地文化。

▲美彌瑠璃香首度在台北舉辦Talk Show。（圖／煌月藝術文化提供）



現場最高潮是提前為她慶生的驚喜橋段，主辦單位特別準備林森北路「la vie bonbon」蛋糕，並依循台灣習俗邀她吹蠟燭許下三個願望。美彌將心願獻給「所有支持者的幸福」，感動全場，她更邀請下一位生日的觀眾上台分蛋糕，氣氛溫馨動人。

美彌同時與四位台灣音樂家帶來合奏，歌聲與樂音交織成專屬台北的舞台記憶。觀眾近距離互動直呼「是一生難忘的體驗」。本次活動更獲「愛貓一生」、「木藥日」與設計師NAOKI TAKIZAWA服裝支援，為舞台增色。美彌瑠璃香在台北留下首次海外Talk Show的美好回憶，也為日台文化交流再添新頁。