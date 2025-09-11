才宣布離婚半個月…大牙認了「擲筊求紅線」　廟裡許願過程曝光！

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，8月中旬無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界。今（11）日出席新作品《夾縫人生》媒體茶敘也分享了七夕去求紅線的經歷。

▲《夾縫人生》舉辦媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

大牙在公視台語台的電視電影《夾縫人生》中，飾演一位受到家暴的婦女，在家中為獨生女的她從小到大都很孤獨，意外在me too運動時獲得來自四面八方的朋友、網友的加油打氣，讓她感到非常暖心，她也希望此次演出能讓更多人注意、理解無家者的無奈和努力，並鼓勵可能正經歷人生低谷的觀眾朋友。

▲大牙在《夾縫人生》飾演一位家暴婦女。（圖／記者湯興漢攝）

雖然大牙在7月底恢復單身，但她表示自己仍相信愛情，不排斥迎來新的戀情，在七夕當天收到曾莞婷邀約一起到汐止拜拜，她坦言自己拜的不是月老，而是七仙女中的最小仙女「織女」，透露自己當天一次擲筊7杯，成功求到感情、健康、安神、事業以及金錢。

不僅如此，大牙因為擲筊6杯，獲得一條擁有5顆星星的紅線，甚至在廟方的扭蛋機抽到一顆幸運星，她對著鏡頭秀出有著6顆金色星星的手鍊，同時大方公開自己許的願望「希望自己工作越來越好，多賺一點錢，可以有正緣也有貴人」。

▲大牙秀出擲筊得到的紅線。（圖／記者黃庠棻攝）