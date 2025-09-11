18歲韓星連2違反交通法！　「無照開卡車片」被抓包

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手「JD1」鄭東元年僅18歲，以《Mr. Trot》走紅後，廣獲許多人的喜愛。不過，他今（11日）再度因交通違規捲入爭議。首爾西部地方檢察廳近期正以違反《道路交通法》為由，調查他在未成年時涉嫌無照駕駛的案件。

▲鄭東元。（圖／翻攝自Instagram／dongwon_15）



檢方指出，鄭東元於2023年僅16歲時，在慶南河東地區駕駛卡車。警方完成調查後，已於今年6月將案件移送檢方，依照現行《道路交通法》第82條規定，年滿18歲才能取得汽車駕照，若無照駕駛，最高可判處10個月以下徒刑或300萬韓元以下罰金。

對此，鄭東元的法律代理人透過韓媒MBN回應表示：「他只是出於好奇才開過一次車。」同時強調鄭東元已經承認錯誤，並誠實配合相關調查。

實際上，此事會曝光與鄭東元今年3月遭遇的勒索案有關，當時有3名嫌犯聲稱握有鄭東元的私人影片，要求他支付韓幣5億元（約新台幣1150萬元），否則將公開內容。鄭東元在壓力下交付約韓幣1億元（約台幣250萬元）後才取回手機。警方最終逮捕該勒索集團，並在手機內發現鄭東元於16歲時駕駛卡車的影片，成為檢方展開無照駕駛調查的關鍵證據。

值得注意的是，鄭東元過去也曾因交通違規受過處分，他曾在2023年3月禁止機車通行的首爾東部幹線公路騎乘機車，遭其他駕駛檢舉後被警方查獲。當時檢方考量他未成年、初犯，且表現出深刻反省，因此給予「不起訴處分」。

鄭東元因2020年參加TV朝鮮選秀節目《Mr.Trot》、最終獲得第五名而走紅，如今才18歲的他，近年活躍於演藝與綜藝節目，卻接連因交通爭議與勒索事件引發關注。