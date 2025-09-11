Lulu無預警嫁給陳漢典！　前男友阿達「嚇到結巴」送祝福：禮金怎麼包

記者孟育民／台北報導

Lulu（黃路梓茵）11日無預警宣布和多年搭檔陳漢典結婚，震驚演藝圈。雙方經紀公司再度發聲證實婚訊，Lulu前男友阿達也在貼文底下送上祝福，「恭喜溜皮溜骨！！這...我禮金怎麼包..。」似乎也被驚嚇，由於兩人交往相當低調，讓許多演藝圈好友錯愕不已，派翠克更笑說：「從粉專到新聞到IG，確認了大概20分鐘才相信是真的，恭喜啊！」

▲阿達、Lulu分手後仍維持好友誼，日前還一同錄製《夜市王》。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

Lulu和陳漢典在演藝圈擁有好人緣，演藝圈許多人紛紛送上祝福，張立東表示：「天啊我看了內容三次，確定沒有任何業配，從節目搭檔變成人生搭檔，大大恭喜！只能說憲哥的紅包真的太誘人？！？喂。」美麗本人則是震驚說：「屁啦！真到假的！」不只前男友阿達送上祝福，張瑞夫也發聲，「恭喜，替她開心，希望大家都能走在屬於自己的幸福道路上。」

▲Lulu和陳漢典婚訊震驚演藝圈。（圖／翻攝自臉書）

雙方經紀公司稍早證實，婚訊並非整人企劃，「好像時候到了，雖然感覺蠻像突如其來的放閃。沒錯，這次沒有整人大爆笑，也沒有整人紅布條，是真的！Lulu、漢典 兩人決定從螢幕前的最佳搭檔，攜手升級成生活裡的永久契約，也希望將這份幸福喜悅與大家一同分享。」並表示感謝大家祝福，「將來的甜蜜花絮，我們也會視情況（以及兩人放閃的勇氣）與大家分享。」