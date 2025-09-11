Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！　對話截圖曝光

記者劉宜庭／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典的婚訊震撼彈，讓所有人都驚訝不已，但對資深前輩王月來說，似乎早有預感。王月今（11日）發文透露，其實Lulu與陳漢典在前一天就已私下告知她喜訊，她更爆料，自己早就從一個「溫馨接送情」的細節中，看出兩人之間有著「男女朋友才會有的」安定感，直呼這對新人是「眾望所歸、天作之合」！





王月在臉書上難掩興奮之情，表示Lulu與陳漢典非常體貼，在前一天就私下拉了個群組，要偷偷先告訴她一件事 。她描述當時的對話，Lulu先說：「我要結婚了～」，王月驚訝地問：「跟誰」，陳漢典才跳出來回：「是我！」 。這讓王月當下「震驚感動到不行」，認為他們真的是天作之合 。

雖然許多人都沒看出端倪，但王月表示，自己「可隱約感覺得到⋯」 。她透露，因為合作舞台劇《半里長城》，她有機會觀察兩人私下的互動。她發現，因為兩人住得近，每次排練結束後，陳漢典總是會「靜靜的、穩穩的等候Lulu」，兩人再一起離開 。王月認為，「那種關係的自在安定真的是男女朋友才會有的」 。





王月也提到，Lulu和陳漢典為了舞台劇，還特別上了她兒子的表演課，相信這也成為「增加他們彼此交心的高光時刻」 。對於這對新人，她給予了滿滿的祝福，激動地表示：「天啊～有誰還能夠比他們更能互相了解彼此…真的太令人歡喜了！」

