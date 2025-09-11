廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

▲廉世彬親口證實自己之前身體不適回到韓國是因為「肌肉拉傷」 。（圖／普格爾提供）

被封為「韓國票選第一名啦啦隊」的廉世彬，日前傳出因身體不適緊急飛回韓國就醫，引發粉絲擔憂，外界也對她的病況議論紛紛，一度傳出是「耳石症」，不過現在她親口證實，僅是單純肌肉拉傷，已在韓國休養一段時間，如今康復後再度回到台灣，行程滿檔，代言邀約接到手軟。

24歲的廉世彬隻身來台，勇闖台灣職棒舞台，成為樂天桃猿啦啦隊的焦點。近期她才接下美國3C配件品牌代言，還有市政農產相關活動，工作遍及不同領域，讓她笑稱自己「已經成為台韓空中飛人」。

回想前陣子應援時突感不適，廉世彬苦笑說：「是第一次遇到這種狀況，在台灣練習時膝蓋受傷，也會感覺到以前沒有的痠痛，但都獲得很好的醫療照顧，真的很幸福。」而且台灣的人情味真的很棒，之前因爲手機故障，合作品牌還大方提供「手機救援」，讓她直呼感恩，也難怪「來到台灣的先拜」李多慧會如此熱愛台灣，現在廉世彬也成了熱愛台灣的一員。

樂天桃猿近期戰績不俗，力拚季後賽資格，還沒機會感受台灣職棒季後賽氛圍的廉世彬直呼超期待，也持續集氣為球隊加油。隨著她成為3C品牌與農產活動的代言人，接下來在台灣大街小巷都可見到她的宣傳海報，粉絲還有很多機會近距離看到這位「韓國票選第一名啦啦隊」的可愛身影。