大陸知名女星虞書欣近期捲入霸凌和家族貪腐案爭議，原定於9月11日開機的新劇《一念江南》引發換角傳聞，還傳出男主角王安宇主動請辭，使得整個製作計畫陷入停擺危機，她的社群平台短短20天內掉粉超過137.6萬，劇方製作人11日出面回應最新進度。

《一念江南》劇組近日傳出更換女主角的消息，原因直指虞書欣捲入家族企業爭議風波，其父被指涉嫌侵吞國企資金超過15億元，加上先前綜藝節目《一年級》的霸凌爭議重新被提及，導致虞書欣短短20天內掉粉超過137.6萬，多個品牌合作也相繼暫停，盛傳面對輿論壓力，劇組投資方開始考慮更換女主角，以降低未來播出時可能面臨的風險。

▲虞書欣「新戲爆換角」男主角也傳辭演。（圖／翻攝自微博）



然而，更換主角的提議面臨諸多現實困境，據業內人士透露，目前市場上符合該劇定位的95後女演員幾乎都已有檔期安排，像是趙露思、白鹿、鞠婧禕、田曦薇等人，都無法支援，此外，若貿然更換演員，不僅需支付高額違約金，該劇原本的S+級別評定有所變動，進而影響後續招商。

由於男主角王安宇日前宣布因故無法出席開機儀式，傳出辭演消息，虞書欣粉絲仍在原訂開機的11日到現場進行應援活動，以實際行動力挺偶像，劇方製作人楊啟明稍早也發文宣傳《一念江南》，男女主角依舊是王安宇及虞書欣，似乎並未因近日爭議影響角色人選。

▲虞書欣「新戲爆換角」製作人發聲。（圖／翻攝自微博）