女主持人心疼江祖平　批龔益霆「是被寵壞的小孩」

女星江祖平指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌下藥、性侵、偷拍，引發社會大眾關注。主持人楊月娥心疼江祖平的遭遇，她直言，「龔益霆明顯是被寵壞的小孩」、「夜路走多還是會撞到鬼的」，潛規則不是鐵律，尊重人才是王道。

▲江祖平控訴遭性侵一案，引發社會大眾關注。（圖／翻攝自IG／ping0130）

楊月娥10日在臉書發文，分享對江祖平事件的看法，她提到，演藝圈是個複雜的圈子，這也是她不希望女兒當藝人的原因之一，因為一旦私領域被擴大檢視，就只能等著被鞭刑，非常殘酷，「這社會從來不就事論事，扯東扯西，風向球亂飛，吃瓜看戲，就想看妳痛哭流涕。」

楊月娥表示，一個被欺負的女明星要說出真相，擔心的是媽媽會難過，也需要很大的勇氣面對，而「龔益霆明顯是被寵壞的小孩，仗著老爸的權勢，囂張狂妄」，只是夜路走多還是會撞到鬼的。

楊月娥呼籲，經常溝通是家庭關係密切的原因，子女遇到事情說出來，大家可以一起想辦法，父母也要嚴守不責備、不嘲笑、不亂建議的原則，給滿情緒價值、給愛陪度難關，事情會過去，過程都是成長，「潛規則不是鐵律，尊重人才是王道。」

