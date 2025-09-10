林千又曝尪「寫論文投訴阿聯酋」　行李被撬開再發聲

記者王靖淳／綜合報導

女星林千又最近和老公出國旅遊，不料昨（9）日卻在IG限動發文透露，在搭乘阿聯酋航空，自西班牙回台北的途中，發現行李箱被人撬開，所有精品及衣物都被洗劫一空，損失破百萬。消息曝光後，掀起討論，為此她今（10）日再度發聲了！

▲林千又。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又發文除了感謝外界關心，更以自身經歷，向所有旅客發出警告。她在文中，特別點名計畫前往「西班牙或搭阿聯酋」航空的旅客，務必小心。她揭露竊賊的目標，並非只鎖定特定對象，而是「不管商務艙、經濟艙，不管什麼行李箱」，都有可能成為下手目標，呼籲大家切勿掉以輕心。

林千又進一步揭露馬德里機場行李竊賊的犯案SOP。她表示，當行李送到地下室，竊賊便會利用X光掃描，尋找特定目標。她警告，行李中只要掃到有形狀、錢包、盒子、金屬類，就很容易被橇開。此外，竊賊在撬開行李箱後，並非只會拿走原先鎖定的物品，而是會將整個行李箱徹底搜刮一番，「連帶其他值錢的衣服ㄧ起偷」，手段相當熟練且貪婪。

▲林千又PO限動。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

在遭受行李箱被撬開的損失後，林千又與老公也決定採取積極行動，為自己討回公道。她透露，「我老公已經寫了ㄧ篇論文投訴給阿聯酋」，希望能藉此讓他們正視這個問題，並負起應有的責任。她也心痛地表示，「大家都是賺辛苦錢犒賞自己」，而許多被偷走的物品，其價值更是在於「回憶也是錢堆出來的」，如今被輕易奪走，讓她難以接受。