蔡尚樺造型變了！「中空穿超貼」全被拍：不想總是被塑造成乖乖牌

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺出身自主播，後來憑《全民星攻略》、《全明星運動會》等節目成功轉型為主持人，知性氣質形象深植人心。沒想到，她近日悄悄改變新造型，並直呼「不想總是被塑造成乖乖牌」，驚豔大批粉絲！

▲蔡尚樺換造型了。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



照片中，可以看到蔡尚樺身穿藍紫色漸層上衣，相當映襯她的白皙膚色，短版中空剪裁辣露小蠻腰，搭配銀色光澤迷你裙，腳踩同色系厚底鞋，整體造型散發強烈的未來感，展現與以往不同的魅力。

▲蔡尚樺很喜歡新造型。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



嘗試了過去鮮少穿過的造型後，蔡尚樺興奮地說真的很喜歡，「不想總是被塑造成既定印象中，優雅知性乖乖牌的樣子，其實人本來就有多面性。」

談到外界眼光，蔡尚樺感慨地說：「我們總讓自己活在別人的期待，別人的認知和別人的嘴裡！道理很簡單，生活是自己的，但我卻總是知易行難。」她指出，人們常被各種看似美好的標籤所束縛，只因這些能帶來社會認同，卻因此忽略了自己內心真正的聲音。

▲蔡尚樺平常的穿著風格偏保守。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺認為，過度在乎外界評價會讓生活變成一場表演，因此想藉此提醒自己，「如果每個人的人生都只有三萬多天，我到底想要怎麼樣的生活？如果費盡心思也討好不了所有人，或許你最該認真取悅的是自己。」真摯的言語獲得不少共鳴。