那英驚爆婚變！結婚19年富豪夫「酒吧與嫩妹貼身交纏」帶回妻子別墅

大陸音樂天后那英被爆婚變！她與富商老公孟桐結婚19年，10日有狗仔「AAA生瓜蛋子」曝光一段影片，爆料孟桐在自家酒吧與女子親密依偎，甚至在深夜一同乘車回到那英別墅，疑似出軌。

▲天后那英爆19年婚變。（圖／翻攝自微博）

該狗仔自媒體其實早在8日就已發文預告，稱「國民級女星後院起火，老公出軌了」，吊足外界胃口。據狗仔博主公布的影片，孟桐與該名女子在酒吧互動非常親密，女方不時靠在他肩膀上，加上十指緊扣，且離開時毫不避諱上同輛車，車子返回那英名下別墅。

▲那英老公在自家酒吧與女子親密，兩人一同回那英名下別墅。（圖／翻攝自微博）

孟桐現年58歲，不僅出身軍人世家，更曾留學德國取得MBA學位。他2000年初在北京開設的VICS酒吧，至今仍是當地指標性的高檔夜店，讓他搏得「夜店之王」稱號，2006年與那英在加拿大登記結婚，並育有一個女兒，且妻子與前夫高峰生下兒子高興，他也視如己出，被冠上「寵妻魔人」稱號。

那英參加陸綜《花兒與少年‧同心季》，在9月播出的節目中公開示愛，當她被問到「荒島生活帶誰去」時，毫不猶豫回答「帶老公」，並形容老公像秤砣一樣穩，不料如今爆出老公出軌，目前當事人尚未對狗仔爆料作出回應。