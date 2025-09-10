大牙被拍「明顯凸肚照」！認了40年隱疾…苦惱：後來才發現是遺傳

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她10日突然在社群網站上傳一張凸肚照，頓時驚呆網友，後來才連忙解釋，肚子這個現象「應該是遺傳」。

▲大牙突然PO出凸肚照。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙坦言長期受脹氣困擾，「如圖，就是我吃飽後脹氣到像懷孕的真實寫照。吃飽脹氣、睡醒脹氣，幾乎是我出社會以來的日常。」她也提到，雖然打嗝、放屁是正常反應，但「當大量氣體卡在肚子，上不去下不來的時候，真的超級惱人又不舒服」。

▲大牙長期受脹氣困擾。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



後來才發現脹氣可能與家族體質有關，「這應該是遺傳，因為我們全家腸胃都不好，小時候甚至還有一個家庭稱號叫『屁穴』（台語），只要回到家就像合唱團一樣此起彼落」，大牙以幽默口吻分享家人共同的腸胃困擾。

▲大牙全家腸胃都不太好。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



身為外食族，大牙坦言不容易完全避開易脹氣食物，因此尋求其他方式改善狀況，「但外食族選擇真的不多，所以這時候酵素飲品就變成我的救星」，藉此鼓勵同樣有腸胃困擾的人，多留意日常飲食與身體反應。