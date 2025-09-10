努力籌錢！謝震廷爆失聯後首終露面　「開唱女友伴身旁」

▲近期風波不斷的謝震廷與友人在路邊聊天。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

31歲的謝震廷從第一屆《超級星光大道》出道，曾獲得金曲新人獎的肯定，但去年初爆發感情糾紛，沉寂一年後終於在今年舉辦演唱會。沒想到日前歌手范揚景發出尋人啟事，稱身邊的人都找不到謝震廷，也傳出他拖欠薪資的消息，神隱數日後謝震廷終於發文，表示自己一天需要服用19顆精神藥物才能「正常」地活下去，身心狀況引發外界擔心。不過近日時報周刊CTWANT直擊謝震廷與朋友聊天的畫面，氣色看起來相當不錯。

▲演出結束後謝震廷走出場館。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

8月30日晚間7點左右，謝震廷在演出活動前與一名男性友人蹲在路邊聊天，神情看來相當輕鬆自在，狀態與神色看不出有半點異常，似乎沒有受到近期債務問題影響。隨後，謝震廷回到演唱地點大展歌喉。

▲謝震廷與其他人合照留念。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲疑似是女友的女子（左）陪在謝震廷身旁。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

9點半演唱結束後，謝震廷走出場館與一名戴著紅色帽子的女生聊天並合影留念，不久又有一名身穿淺藍色上衣的女生過來，謝震廷介紹兩個女生認識，從當晚彼此間的互動來看，紅帽女生應該是友人或是粉絲，而淺藍色上衣的女生極可能是女友。次日凌晨3點20分，謝震廷與疑似女友的女生一起搭多元計程車離開，最後回到台北市中山區的一處大廈。

▲謝震廷與淺藍色上衣的女子搭車回到住處。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

謝震廷近年來風波不斷，去年在街頭與前女友爆發口角，過程中還掉出水果刀，被警方協助送醫接受治療，今年3月他舉辦個人演唱會，受訪時提到欠下60萬新台幣的債務，多虧音樂人陳建騏出手相助才化解危機。未料相隔不到半年，謝震廷便傳出又因錢的問題失聯，在范揚景發出「尋人啟事」後，他終於發出長文回應，表示因為精神藥物吃完了，所以才會消失近一週的時間。

▲前陣子謝震廷被爆失聯，范揚景還在網路上發「尋人啟事」。（圖／翻攝自范揚景IG／CTWANT）

一直以來受憂鬱症所苦的謝震廷，現在一天得吃19顆精神藥物，就連醫生都警告他的藥物劑量實在太高，為了不做傻事，會逼迫自己強制睡眠，所以才無法與他人聯絡。而此次最大的問題，就是出在今年3月的演唱會，他無法一次付清夥伴們的薪水，「我已盡可能想辦法籌錢，包括變賣自己工作的器材、吉他（其實我只剩下一把吉他而已），或甚至先停止繼續錄製新作品，轉而開班授課，且期間也開始在陸續還款給先前拖欠的薪資。」

▲受憂鬱症所苦的謝震廷稱自己一天要吃19顆藥。（圖／翻攝自謝震廷臉書／CTWANT）

謝震廷表示大多數的夥伴們都理解他的困境，「其實我真籌到錢後，也會再補上一筆賠償金，以補償他們的耐心等候，我真的非常非常努力，但此刻的我，真的沒有力氣了。」他也強調自己並沒有刺殺前女友，無奈說：「若我真的刺殺前女友，那我還有辦法在這幾年發行新作品、舉辦演唱會，甚至在這裡和大家話家常嗎？我想，這並不是一個很艱深的問題，我也不想再多作些無意義的解釋，畢竟信我的人不必解釋，不信我的人更不需要浪費生命解釋。」

▲謝震廷發長文說明自己各方面的狀況不佳讓大家擔心。（圖／翻攝自IG／CTWANT）

▲對於積欠夥伴薪水，謝震廷正在努力籌錢付清。（圖／翻攝自謝震廷臉書／CTWANT）

歷經一連串的事件，謝震廷坦言：「當一個真誠且善良的人好難，在資本主義的世界裡生存好難，但我還是得趁還留在人世間的時候，把該還清的還清，該給的給完，至於往後，就聽天由命吧。」他也向粉絲道歉，並說自己有按時服藥，現在已經沒事了，只不過仍對自己與人性感到很失望。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

