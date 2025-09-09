Marz23突宣布重磅喜訊！　考慮3個月終於點頭內幕曝光

▲ Marz23將在11月攻蛋開唱。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

Marz23宣布11月22日在台北小巨蛋舉辦「不簡單的演唱會」，這也是他自2018年出道以來，首個萬人演唱會，今(8日)舉行記者會，Marz23坦言接到邀約時，還在籌備Trash的北高演唱會，「我考慮了3個月，因為攻蛋間隔有點近，不知道我身心靈可否負荷，需要很大的準備期，但機會給了，婉拒也說不過去。」問及有無票房壓力？他則說：「沒有去想，這不是我能控制的。」

▲▼ Marz23以個人身份首攻小巨蛋舞台。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）



Marz23過去曾許願想體驗當饒舌歌手被丟內衣的感受，也因此每次開唱，台下辣妹都瘋狂嗨丟內衣，他坦言每次開唱都會收集超過80件，後來他許願來點「特別的」，也成功收到阿嬤內褲，被問這次想許願什麼？Marz23開玩笑說：「紅包好了。」笑稱要體驗紅包場。

Marz23去年12月以TRASH主唱身份在小巨蛋開唱，時隔一年，再以個人身份首攻小巨蛋舞台，他表示，這是很奇妙的感覺，感覺似曾相識，卻又像是第一次，這次他也不例外會為已逝爸爸準備位置，透露Trash團員一度擔心他一次要連攻3顆蛋會太累，「但我們不會打擾彼此，不是不挺，是不干涉不打擾。」

他擁有多首稱霸各大音樂榜單的歌曲，更令人期待這次的歌單會如何編排，對此。他則大方透露：「這次不像以往的演唱會，而是一個屬於23部隊的心靈療癒盛會，無論是舞台設計和歌單編排都有很大的突破，也會邀請嘉賓，處處都是驚喜，大家來了就知道！」

