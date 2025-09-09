《詭鄉》實拍鬧鬼豪宅！初孟軒、雷嘉汭首度親密戲　情同兄妹全程爆笑NG

記者蕭采薇／台北報導

靈異電影《詭鄉》集結人氣男星初孟軒、「新生代鬼后」雷嘉汭，全片在台中梧棲拍攝，更大膽實地取景於當地鬧鬼房屋，拍攝過程詭譎異常。初孟軒與雷嘉汭在片中首次挑戰吻戲，戲裡努力投入真感情，愛得纏綿悱惻，不過因為兩人太熟像兄妹，本該唯美談情的時刻，幕後卻忍不住爆笑NG更私下互虧。

▲初孟軒與雷嘉汭情同兄妹太熟識，在《詭鄉》首度談戀愛直呼尷尬。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）



初孟軒與雷嘉汭在《詭鄉》首度升格戀人，挑戰親密吻戲卻成為一大難題！兩人表示拍攝時都有努力在調整心態，在對親密戲的時候都有放感情對望，卻也都忍不住異口同聲笑出來「真的很尷尬！」初孟軒對吻戲有備而來，他笑說：「我很有職業道德，還特別帶牙刷跟牙膏到拍攝現場，前置作業做得很徹底，很不錯吧！」

雷嘉汭則打趣回：「那我等一下要吃大蒜跟蔥！」初孟軒聽到卻紳士回應：「沒關係！我會自己承受，甚至會在聞到那一刻喜歡上大蒜的味道。」像小情侶的鬥嘴互動笑翻全場。由於兩人私下熟識情同兄妹，這場吻戲對兩人而言格外尷尬，幾度NG笑場不止，但雷嘉汭表示有發現初孟軒更不一樣的貼心面，藉這次拍攝看見彼此不同面向。

▲初孟軒與雷嘉汭拍《詭鄉》首度升格戀人大談戀愛。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

花絮影片則曝光片場驚魂時刻，揭露各種詭異怪事。初孟軒回憶在拍攝片中雷嘉汭房間的重頭戲時，身體突然極度不適，懷疑因能量頻率過於接近而「吸引到不該來的朋友」，劇組被迫喊卡，並請宗教顧問現場處理。

雷嘉汭則透露：「聽說那時有很多不同世界的『臨時演員』來看我們拍戲。」導演馬新語更直言，宗教顧問甚至有「調好兄弟」來協助拍片，讓現場氣氛真實到令人背脊發涼。

▲初孟軒與雷嘉汭拍《詭鄉》，談情努力調整心態，放感情對望。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

其中一場戲的場景更因該地頻繁發生車禍而充滿怨氣，被宗教顧問稱為「陰陽交界處」，而當中最陰的房間衣櫃裡還鎮放黑曜石避邪，然而在某次排戲時，演員們竟不自覺走向「聚陰之地」，直到導演被迫調整戲區移動到該處。

監製陳頡昕則回憶，當時劇組拍攝不順進度落後，本想對大家精神喊話，一上樓立刻感受到強大壓迫感且磁場不太對勁，查看衣櫃竟發現鎮邪黑曜石「離奇消失」，還發生導演詭異發笑的情況，直到將黑曜石歸位後，拍攝突然順利進行，甚還準時收工。

▲初孟軒與雷嘉汭《詭鄉》拍吻戲，戲裡浪漫戲外爆笑頻NG。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

導演馬新語透露，宗教顧問有在該處幫忙設立結界，所以惡靈是無法入侵的：「可能是好兄弟覺得拍戲現場有趣，過來開玩笑小鬧一下，慶幸沒有實質上的危險。」

媒體試片後，片方特別加碼祈福儀式，邀請本身有敏感體質也跟隨神明修煉的監製陳頡昕，身著道袍在散場廳外為鬼月不畏禁忌前來支持《詭鄉》的觀眾朋友們進行淨身祈福。這不僅是台灣影史首部由道士監製的鬼片，也讓《詭鄉》成為鬼月最具話題性的驚悚新作，《詭鄉》將於9月19日全台上映。