心疼歌迷買太貴！　林宥嘉暖心宣布「1重磅驚喜」

▲林宥嘉將推出液態膠。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

林宥嘉發行第七張專輯《Apples of Thy Eye》，不少歌迷敲碗希望能收藏實體版本，林宥嘉也驚喜宣布，將推出本次專輯唯一的實體珍藏「液態膠」，液態膠是一種具有特殊視覺效果的黑膠，在透明的黑膠唱片中填充入液體，呈現出液體流動或特殊質感的效果。包括Lady Gaga、Bon Jovi、The 1975等知名藝人，都推出過液態膠版本的專輯。



林宥嘉透露，曾在機場遇到歌迷向他提起，自己過去發行的黑膠唱片因為沒有再版，在市場上被炒到很高的價格，讓許多晚入手的歌迷必須花費更多金錢。他不希望歌迷為了購買他的作品而付出超過市場的高價，因此決定這次不採限量發行，而是選擇限時預購的方式，讓所有在預購期間下單的歌迷都能順利買到。



這次選擇製作液態膠，也是為了感謝歌迷一直以來的支持，林宥嘉笑說：「我知道很多歌迷期待我會做一些很酷的事情。」因此，即使液態膠的製作過程複雜，他仍排除萬難、堅持完成，只為推出這件自己也很喜歡、同時富有收藏價值的作品給歌迷。



每一張液態膠都是獨一無二的流動藝術，隨著角度不同、光影變化，畫面即刻轉換，正呼應專輯所傳遞的核心概念：「世界上的每一個人都是重要的。」林宥嘉也提到：「相信很多人沒有黑膠唱盤，買實體唱片更多的是一個收藏、是一個藝術品，那既然這樣的話，我們就讓這個東西看起來更像藝術品吧。」



其實早在好幾個月前，林宥嘉與團隊就已經決定要製作液態膠，並投入大量心力與廠商溝通，以及和楊大緯老師重新進行母帶處理，整個過程雖充滿挑戰，但只為了呈現出最獨特的作品。

