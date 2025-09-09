李多慧回應了！　李芷霖遭爆私下罵「腿粗、下巴長」造謠對話掀討論

記者孟育民／台北報導

味全龍啦啦隊「小龍女」李芷霖因過往感情事件屢次成為話題，包含向前男友索要分手費及介入他人婚姻等爭議，但她皆否認並澄清為不實指控。近日，又有網友公開對話截圖，指稱她私下請人抹黑隊友李多慧、林襄以及前男友林庭謙。她9日凌晨發表律師聲明，強調自己與爆料網友完全不認識。對此，李多慧透過經紀人回應了！

▲李芷霖遭爆黑料，李多慧回應了。（圖／翻攝自李芷霖、李多慧IG）

一名網友於8日在社群平台爆料，並公開多段聲稱與李芷霖的對話紀錄。對話中，李芷霖批評李多慧「粗腿、下巴長，跳舞很爛還怪我擋鏡頭」，更暗指靠乾爹就很厲害，並表示林襄表面上與李多慧友好，私下還想建議李多慧去整形。對此，李多慧透過經紀人僅表示：「謝謝大家關心喔！」並未多表達看法。

▲李芷霖遭爆「私下罵李多慧腿粗」 凌晨發律師聲明。（圖／翻攝自IG）



李芷霖當日晚間一一澄清，包括否認介入他人婚姻，沒有私下說過李多慧或任何啦啦隊成員不好聽的話甚至抹黑，提到指控爆料IG對話圖是造假，自己與朋友對話都是用LINE，強調自己家人沒有騷擾過任何人。

此外，李芷霖限動發布律師聲明，表示爆料內容均屬虛構捏造，並指出爆料者利用Threads社群的匿名性及寬鬆申請條件，創建帳號散布不實言論，嚴重侵害其名譽，更涉及刑事加重誹謗罪。她要求爆料者立即撤下相關貼文，否則將採取法律行動追究責任。