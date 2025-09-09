莎莎難得放閃！ 18年男友「拍照一舉動超優質」：很值得公開表揚

記者潘慧中／綜合報導

莎莎（鍾欣愉）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她難得在社群網站放閃交往長達18年的男友，「很值得公開鼓勵表揚他一下！」

▲莎莎難得放閃男友。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



莎莎8日在Instagram限時動態分享外出照，只見她穿著白色細肩帶背心搭配高腰淺藍牛仔寬褲，手上隨性拿著外套與小物，整體造型簡約俐落，散發夏日清爽氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲莎莎私底下都有在控制體態。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



有趣的是，莎莎透露這張照片其實沒有特殊意義，而之所以上傳是因為「單純覺得我男友把我手臂拍很細，很值得公開鼓勵表揚他一下」，一句話就流露出和男友的甜蜜互動。

▲莎莎與圈外男友穩定交往多年。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）



事實上，莎莎平常對於感情事相當低調，上次提到男友是在7月出席活動的時候，她提到自己今年憑藉著飲控和運動，已瘦7公斤，但無論胖瘦，男友都覺得她很美，「他很尊重我，我是明星，要有職業精神，所以要瘦，但我怎麼樣，他都覺得我很漂亮。」