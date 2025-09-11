9月11日星座運勢／射手戀愛要多主動！ 金牛座小心親友借錢
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座
工作：借助他人東風
感情：保持木訥耿直
財運：較為克難拮据
幸運色：正紅色
貴人：獅子
小人：金牛
雙子座
工作：交換工作心得
感情：態度認真負責
財運：減少資本投入
幸運色：葡萄紫
貴人：雙魚
小人：水瓶
天秤座
工作：勘查外部市場
感情：心中懷疑對方
財運：過於意氣花費
幸運色：銀白色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座
工作：膽怯耽誤工事
感情：想法過於現實
財運：訂新獲利目標
幸運色：星空色
貴人：雙子
小人：牡羊
金牛座
工作：積極衝刺業績
感情：陷入被動情勢
財運：注意親友借貸
幸運色：茶綠色
貴人：天秤
小人：射手
處女座
工作：心煩易燥事多
感情：不捨自身面子
財運：財運蒸蒸日上
幸運色：花果色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座
工作：孤軍一人奮戰
感情：缺乏浪漫情節
財運：投入慈善公益
幸運色：蓮藕色
貴人：魔羯
小人：獅子
天蠍座
工作：氛圍和樂融融
感情：一切互動甜蜜
財運：商務合作順利
幸運色：海藍色
貴人：處女
小人：魔羯
雙魚座
工作：鑽精職場談判
感情：幸福與你同行
財運：行銷增加利潤
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座
工作：短暫光鮮亮麗
感情：刻意引發反彈
財運：管好個人財務
幸運色：海藍色
貴人：金牛
小人：處女
獅子座
工作：學習利益談判
感情：轉念改變態度
財運：及時適當指損
幸運色：冷灰色
貴人：水瓶
小人：雙子
射手座
工作：投入更多熱情
感情：主動邀約對方
財運：較為平平無奇
幸運色：冰晶色
貴人：天蠍
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
