許凱陸綜明天照常播出？劈腿涉賭爭議連環爆…網催官方：趕緊播完啊

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱繼被女星許荔莎毀滅性爆料控訴劈腿，昨日（8）被狗仔爆料長期聚眾賭博，將自家豪宅當作私人「賭場」，所屬經紀公司「歡娛影視」發聲明發律師函斥爆料不實。而他不僅新劇《子夜歸》剛播畢，固定參加陸綜《密室大逃脫》明天（10）將播出最新一集，節目能否播出引發外界關注。

▲許凱不只戲劇演出，近年在陸綜《密室大逃脫》大圈粉絲。（圖／翻攝自微博）

許凱除了戲劇演出，還參加陸綜《密室大逃脫》，原本是第四季飛行嘉賓，隨後從第五季至最新一季升級固定成員。他在挑戰節目時常出現怕黑反應，雖被笑虧膽小，反差萌也圈了一票粉絲。節目自7月9日起播出第七季，預計每周三會更新最新一集內容，日前預告9月10日將播出最新一集。

▲許凱從節目飛行嘉賓變成固定成員。（圖／翻攝自微博）

不料許凱連續爆發劈腿、涉賭風波，《密室大逃脫》於9月1日（星期一）播出最新一集，播出「逐月迷航」上集，除了在節目露臉，還合體楊冪、大張偉、周筆暢、田嘉瑞等人。節目官方微博持續更新動態，但是沒有預告明日（10）是否照常播出新一集內容，有網友憂心節目受影響，留言催「趕緊明天播完啊！至少把逐月迷航下集趕緊播完啊！趕緊播」、「不要為了一個人而毀了所有人的努力，很多人只是蜜桃的粉啊啊啊，快點播出來了吧」。另外也有粉絲留言「拒絕一切輿論定罪」、「期待今天許凱超前啊」、「期待蜜桃so」、「期待周三與許凱soso見面」。

▲許凱陸綜預告9月10日播出最新一集。（圖／翻攝自微博）