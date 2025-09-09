邊荷律認「制服變緊了」！　呼籲別送零食被勸中秋後再減

記者張筱涵／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員邊荷律，以呆萌又愛吃的個性深受球迷喜愛，經常在社群分享各式台灣美食。她8日卻在社群坦言，因為台灣美食太誘人導致制服變緊，決定開始認真飲食控制，並特別向球迷喊話「不要再送零食給我了」。

▲邊荷律。（圖／翻攝自Threads／@yuling34）



邊荷律在發文中表示：「台灣的美食實在太好吃，制服變緊了，所以我決定要認真開始飲食控制。非常感謝大家之前一直送我各種食物和零食的愛，但以後要麻煩不要再送零食給我了。如果真的想送我什麼，收到一封手寫的信就會感到幸福。」她同時安撫粉絲笑稱「胖胖team不要擔心，我還是會繼續分享令人驚豔的美食，只是希望大家在我飲控的路上一起協助我」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言回應，不僅安慰邊荷律，還開玩笑打氣「多吃一點才可可愛愛」、「我會繼續分享食物給你看的，用看的就好，吃我幫你吃」、「越不要越多人送，台灣阿嬤不會放棄」、「減肥永遠是明天的事」。也有人提醒她中秋將至，「吃月餅的時候到了，要不中秋節後再飲控」、「可是中秋節要吃烤肉、月餅、柚子…至少把月餅嘗嘗，台灣一年一度的特殊食品」。

還有粉絲直言「不～傷心，看邊邊吃東西有種幸福的感覺耶」、「沒事多跳應援，就能釋放不少吃過的食物」、「不要擔心，休賽季就不用穿制服了」，展現滿滿支持。