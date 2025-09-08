江俊翰敗血症險送命「出院現身小吃店打工」！　認：今年是人生谷底

記者田暐瑋／綜合報導

江俊翰因出演《黃金歲月》、《愛的榮耀》受觀眾喜愛，今年7月因擠痘痘導致蜂窩性組織炎，病情一度危急，險演變為敗血症，近日宣布已完成拆線，嘗試在米粉湯店打工，坦言今年是人生中最具挑戰的一年。

江俊翰先前因緊急住院手術，接受長達兩週的治療，經過數周休養，近日已完成拆線，形容經歷了「真正的最低谷」，透露萌生嘗試新事物的念頭，「辛苦嗎？的確辛苦；擔心嗎？當然擔心……但懷抱熱誠和信心，一步步重新出發。」並向戲劇、綜藝製作單位積極表達合作意願：「我很好溝通、耐操堪用。」

▲江俊翰到小吃店打工。（圖／翻攝自江俊翰Threads）



此外，江俊翰也到米粉湯店打工，PO出穿著圍裙在店裡服務的模樣，同時也轉往抖音開直播，期望以更多元的方式與觀眾互動。江俊翰過去曾因感情問題登上新聞版面，因此患了人群恐懼症，求助身心科醫生，日吞9顆藥才能入睡，他走過那段低潮：「我當時不知道該怎麼面對大家，不知道大家私下怎麼說我，會接受我嗎？」

經紀公司當時力挺江俊翰，安排進入《黃金歲月》拍戲，他原本以為自己可以負荷，但心理似乎無法接受，只要一下戲衝回化妝室就崩潰爆哭，「我是不OK狀況下去做這事情（演戲），害怕擔心成這樣，已經吃了抗焦慮藥，對戲演員都看得出來我人在抖、嘴唇在抖，很想關心我，但又不知如何關心。」最後花了一年時間休息，讓自己在一個單純生活環境下，多一個時間自省、跟自己相處。

